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Полезная информация о Порт-Виле

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Местное время в Порт-Виле
08:5949
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇺 Вануату
Название городаПорт-Вила
По-английскиPort-Vila
Это столицаПорт-Вила является столицей Вануату
Население города35 901 чел.
АэропортПорт-Вила VLI
Часовой поясPacific/Efate
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Порт-Вила на карте

Порт-Вила фото города
Порт-Вила

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