Полезная информация о Порт-Виле
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Местное время в Порт-Виле
08:5949
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇺 Вануату
|Название города
|Порт-Вила
|По-английски
|Port-Vila
|Это столица
|Порт-Вила является столицей Вануату
|Население города
|35 901 чел.
|Аэропорт
|Порт-Вила VLI
|Часовой пояс
|Pacific/Efate
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Порт-Вила на карте
Порт-Вила