Полезная информация о Бери-Сент-Эдмендс
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Местное время в Бери-Сент-Эдмендс
21:0726
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Бери-Сент-Эдмендс
|По-английски
|Bury St Edmunds
|Население города
|42 812 чел.
|Аэропорт
|Honington BEQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря