Всё о Бери-Сент-Эдмендс

Полезная информация о Бери-Сент-Эдмендс

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Местное время в Бери-Сент-Эдмендс
21:0726
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаБери-Сент-Эдмендс
По-английскиBury St Edmunds
Население города42 812 чел.
АэропортHonington BEQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/London
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Бери-Сент-Эдмендс на карте