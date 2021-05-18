Полезная информация о Хай-Уикоме

Что нужно знать о Хай-Уикоме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хай-Уикоме
21:0744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаХай-Уиком
По-английскиHigh Wycombe
Население города133 204 чел.
АэропортХай-Вайкомб HYC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/London
Средняя высота76 м. от уровня моря

Где находится Хай-Уиком на карте