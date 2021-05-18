Полезная информация о Кингслинн

Что нужно знать о Кингслинн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кингслинн
20:0804
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаКингслинн
По-английскиKing's Lynn
Население города46 093 чел.
АэропортMarham RAF KNF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/London
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Кингслинн на карте