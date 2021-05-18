Всё о Сент-Андрусе

Полезная информация о Сент-Андрусе

Что нужно знать о Сент-Андрусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Андрусе
21:0812
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаСент-Андрус
По-английскиSaint Andrews
Население города16 800 чел.
АэропортLeuchars ADX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/London
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Сент-Андрус на карте