Всё о Баринасе

Полезная информация о Баринасе

Что нужно знать о Баринасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баринасе
16:0835
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаБаринас
По-английскиBarinas
Столица регионаБаринас является столицей региона
Население города353 442 чел.
АэропортБаринас BNS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота187 м. от уровня моря

Где находится Баринас на карте