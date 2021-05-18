Всё о Баркисимето

Полезная информация о Баркисимето

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Местное время в Баркисимето
16:0841
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаБаркисимето
По-английскиBarquisimeto
Столица регионаБаркисимето является столицей региона
Население города809 490 чел.
АэропортБаркисимето BRM
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота606 м. от уровня моря

Где находится Баркисимето на карте

Баркисимето фото города
Баркисимето

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