Полезная информация о Гуанаре

Что нужно знать о Гуанаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуанаре
15:0821
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаГуанаре
По-английскиGuanare
Столица регионаГуанаре является столицей региона
Население города112 286 чел.
АэропортГуанаре GUQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота164 м. от уровня моря

Где находится Гуанаре на карте