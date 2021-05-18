Полезная информация о Гуанаре
Что нужно знать о Гуанаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуанаре
15:0821
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Гуанаре
|По-английски
|Guanare
|Столица региона
|Гуанаре является столицей региона
|Население города
|112 286 чел.
|Аэропорт
|Гуанаре GUQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|164 м. от уровня моря