Полезная информация о Каракасе
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Местное время в Каракасе
16:0847
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Каракас
|По-английски
|Caracas
|Это столица
|Каракас является столицей Венесуэлы
|Население города
|3 000 000 чел.
|Аэропорт
|Симон Боливар CCS
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|887 м. от уровня моря
Где находится Каракас на карте
Каракас