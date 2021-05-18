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Полезная информация о Каракасе

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Местное время в Каракасе
16:0847
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаКаракас
По-английскиCaracas
Это столицаКаракас является столицей Венесуэлы
Население города3 000 000 чел.
АэропортСимон Боливар CCS
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота887 м. от уровня моря

Где находится Каракас на карте

Каракас фото города
Каракас

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