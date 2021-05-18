Полезная информация о Кумане

Что нужно знать о Кумане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кумане
16:0853
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаКумана
По-английскиCumana
Столица регионаКумана является столицей региона
Население города257 783 чел.
АэропортКумана CUM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Кумана на карте