Полезная информация о Маракае

Что нужно знать о Маракае: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Маракае
15:0834
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаМаракай
По-английскиMaracay
Столица регионаМаракай является столицей региона
Население города1 754 256 чел.
АэропортМаракай MYC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота443 м. от уровня моря

Где находится Маракай на карте