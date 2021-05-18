Полезная информация о Матурине
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Местное время в Матурине
15:0845
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Матурин
|По-английски
|Maturin
|Столица региона
|Матурин является столицей региона
|Население города
|410 972 чел.
|Аэропорт
|Кирикире MUN
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|71 м. от уровня моря
Где находится Матурин на карте
Матурин