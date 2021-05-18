Полезная информация о Мериде

Что нужно знать о Мериде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мериде
15:0851
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаМерида
По-английскиMerida
Столица регионаМерида является столицей региона
Население города300 000 чел.
АэропортA Carnevalli MRD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота1 544 м. от уровня моря

Где находится Мерида на карте