Полезная информация о Мериде
Что нужно знать о Мериде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мериде
15:0851
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Мерида
|По-английски
|Merida
|Столица региона
|Мерида является столицей региона
|Население города
|300 000 чел.
|Аэропорт
|A Carnevalli MRD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|1 544 м. от уровня моря