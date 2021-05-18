Всё о Сан-Фелипе

Полезная информация о Сан-Фелипе

Что нужно знать о Сан-Фелипе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Фелипе
15:0903
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаСан-Фелипе
По-английскиSan Felipe
Столица регионаСан-Фелипе является столицей региона
Население города76 766 чел.
АэропортСан-Фелипе SNF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота287 м. от уровня моря

Где находится Сан-Фелипе на карте