Полезная информация о Сан-Фелипе
Что нужно знать о Сан-Фелипе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Фелипе
15:0903
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Сан-Фелипе
|По-английски
|San Felipe
|Столица региона
|Сан-Фелипе является столицей региона
|Население города
|76 766 чел.
|Аэропорт
|Сан-Фелипе SNF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|287 м. от уровня моря