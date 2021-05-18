Полезная информация о Сан-Кристобале
Что нужно знать о Сан-Кристобале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Кристобале
16:0859
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Сан-Кристобаль
|По-английски
|San Cristobal
|Столица региона
|Сан-Кристобаль является столицей региона
|Население города
|246 583 чел.
|Аэропорт
|Сан-Кристобаль SCI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|899 м. от уровня моря