Полезная информация о Сьюдад-Боливаре
Что нужно знать о Сьюдад-Боливаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьюдад-Боливаре
16:0905
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Сьюдад-Боливар
|По-английски
|Ciudad Bolivar
|Столица региона
|Сьюдад-Боливар является столицей региона
|Население города
|338 000 чел.
|Аэропорт
|Томас де Херес CBL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря