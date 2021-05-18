Всё о Сьюдад-Боливаре

Полезная информация о Сьюдад-Боливаре

Что нужно знать о Сьюдад-Боливаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьюдад-Боливаре
16:0905
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаСьюдад-Боливар
По-английскиCiudad Bolivar
Столица регионаСьюдад-Боливар является столицей региона
Население города338 000 чел.
АэропортТомас де Херес CBL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота45 м. от уровня моря

Где находится Сьюдад-Боливар на карте