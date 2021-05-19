Полезная информация о Бекешчабе
Что нужно знать о Бекешчабе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бекешчабе
05:4849
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Бекешчаба
|По-английски
|Bekescsaba
|Столица региона
|Бекешчаба является столицей региона
|Население города
|65 206 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|87 м. от уровня моря