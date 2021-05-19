Всё о Бекешчабе

Полезная информация о Бекешчабе

Что нужно знать о Бекешчабе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бекешчабе
05:4849
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаБекешчаба
По-английскиBekescsaba
Столица регионаБекешчаба является столицей региона
Население города65 206 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Бекешчаба на карте