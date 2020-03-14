Храмы и Соборы Будапешта

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.3
7 отзывов
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта
Храмы и Соборы Будапешта

Что вас ожидает 🤩

  • Пещерный Храм Паулинов
  • Собор Святого Иштвана
  • Базилика
  • Мавзолей Гуль Баби
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Узнать культуру страны невозможно, не вникнув в вопрос религиозной традиции. Будапешт город многоликий и многонациональный – потому абсолютно ничего удивительного нет в наличии здесь большого количества разных конфессий. Мы попробуем познакомить вас с максимально возможным количеством.

Мы посетим и церковь короля Матьяша и архитектурную доминанту города - Базилику Святого Иштвана и загадочный Пещерный Храм Паулинов (Паулины – единственный монашеский орден, созданный венграми) у подножия горы Геллерт. Храм Паулинов неоднократно подвергался репрессиям со стороны руководства страны. При социализме храм был закрыт и буквально запечатан огромной бетонной плитой. Впрочем, после смены режима Паулины вернулись. Венгры иногда говорят: «Живы Паулины – жива и Венгрия, плохо Паулинам – плохо и стране».

Мы также посетим мавзолей легендарного странствующего дервиша (мусульманского аскетичного монаха) Гюль Бабы. Гюль Бабу (в переводе «отец роз», за любовь дервиша к этим цветам) почитали и простые турки, и высокопоставленные соотечественники (говорят, что на его похоронах присутствовал сам турецкий султан) – после смерти в честь него был воздвигнут мавзолей в Буде (находившейся тогда под турецким владычеством). Мавзолей и дожил до наших дней, являясь одной из самых северных святынь ислама.

Не останется без внимания и иудейская религия. Большая Синагога (именуемая так за свои впечатляющие размеры) познакомит вас с миром евреев в Венгрии – от момента создания в 19 веке этой Синагоги как культурного центра сквозь времена Холокоста, когда вокруг Синагоги было устроено гетто до сегодняшнего поминания всех павших. Особенно поражает Дерево Жизни – монумент в Синагоге, на железных листьях которого написаны имена погибших во Вторую мировую войну евреев.

Знакомство с церквями разных конфессий не только принесет эстетическое наслаждение, но и позволит лучше понять Будапешт и венгерский народ.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно на месте (по желанию). Пещерный Храм Паулинов – 2 евро Собор Святого Иштвана – 5 евро Базилика – бесплатно Синагога – экскурсия заканчивает на этой точке
  • Вы сможете осмотреть внутри самостоятельно стоимость входного билета: 10 евро
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 09:30

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
1
1
Н
14 мар 2020
Знакомила нас с храмами экскурсовод Светлана. Доброжелательна,компетентна.
Т
4 янв 2020
Очень интересная экскурсия, за исключением мавзолея Гуль Баби (смотреть там нечего). На сайте не корректно указана информация о входных билетах в Собор Святого Иштвана: указано – 5 евро, по факту за евро билеты не продают в кассе, можно купить только за форинты наличными или безналичными по карте.
S
4 сен 2019
Очень интересная экскурсия.
Y
13 ноя 2018
Экскурсия не очень информативно, сопровождающий много рассказывает о сложностях вождения и парковки, историях из детства, которые мало связаны с историей города. Посещение мусульманского центра не логично, он мало связан с венгерской культурой, в нем основная часть занята фото Айя София.
М
21 мая 2018
Экскурсовод Светлана,очень хорошо провела экскурсию.
A
8 окт 2017
Прекрасная экскурсия и великолепный гид - Елена Ордина.
Масса информации в удобной форме.
d
20 сен 2017
Очень понравилась экскурсия и особенно экскурсовод Георгий. Очень рекомендую

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