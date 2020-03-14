Узнать культуру страны невозможно, не вникнув в вопрос религиозной традиции. Будапешт город многоликий и многонациональный – потому абсолютно ничего удивительного нет в наличии здесь большого количества разных конфессий. Мы попробуем познакомить вас с максимально возможным количеством.

Мы посетим и церковь короля Матьяша и архитектурную доминанту города - Базилику Святого Иштвана и загадочный Пещерный Храм Паулинов (Паулины – единственный монашеский орден, созданный венграми) у подножия горы Геллерт. Храм Паулинов неоднократно подвергался репрессиям со стороны руководства страны. При социализме храм был закрыт и буквально запечатан огромной бетонной плитой. Впрочем, после смены режима Паулины вернулись. Венгры иногда говорят: «Живы Паулины – жива и Венгрия, плохо Паулинам – плохо и стране».

Мы также посетим мавзолей легендарного странствующего дервиша (мусульманского аскетичного монаха) Гюль Бабы. Гюль Бабу (в переводе «отец роз», за любовь дервиша к этим цветам) почитали и простые турки, и высокопоставленные соотечественники (говорят, что на его похоронах присутствовал сам турецкий султан) – после смерти в честь него был воздвигнут мавзолей в Буде (находившейся тогда под турецким владычеством). Мавзолей и дожил до наших дней, являясь одной из самых северных святынь ислама.

Не останется без внимания и иудейская религия. Большая Синагога (именуемая так за свои впечатляющие размеры) познакомит вас с миром евреев в Венгрии – от момента создания в 19 веке этой Синагоги как культурного центра сквозь времена Холокоста, когда вокруг Синагоги было устроено гетто до сегодняшнего поминания всех павших. Особенно поражает Дерево Жизни – монумент в Синагоге, на железных листьях которого написаны имена погибших во Вторую мировую войну евреев.

Знакомство с церквями разных конфессий не только принесет эстетическое наслаждение, но и позволит лучше понять Будапешт и венгерский народ.