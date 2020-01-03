15 отзывов оставили туристы

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Увлекательный Будапешт для детей

Прогуляться по самым интересным уголкам города и рассмотреть его забавные скульптуры

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Valerie
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valerie – Гид в Будапеште
Будапешт — это не только Королевский дворец или знаменитая Опера, и в этом вам предстоит убедиться! Мы прогуляемся по самым значимым местам имперского города, отыскивая необычные крохотные и большие скульптуры, с каждой из которых связаны истории 📖, легенды и традиции Будапешта.

Ребята познакомятся с добродушным городовым и отважным гусаром, попробуют рассмешить принцессу, увидят лягушку, улитку и даже дракона.

А по пути узнают интересные факты об этих городских диковинках, попробуют вкуснейшее мороженое Будапешта и пройдут маленький квест!
Увлекательный Будапешт для детей
Увлекательный Будапешт для детей

Что вас ожидает

Забавные символы Будапешта
Наша прогулка начнется у парламента и пройдет по самым красивым местам Будапешта. Дети не только увидят главные достопримечательности города, но и познакомятся с любопытными маленькими скульптурами: потрут носик лягушке и положат монетку в лягушачий банк, постараются не замочить ноги у «фонтана уверенности», рассмотрят головоломку в виде странной фигуры из трех частей, встретят нестрогого полицейского дядю Карчи и загадают желание, потерев его животик и усы! А по пути я расскажу самые увлекательные и яркие события из истории Венгрии и Будапешта.

Маленькие секреты городских достопримечательностей
Проходя мимо великолепной Базилики, мы остановимся на мороженное-розочку или на дегустацию вкуснейших макарунов, а в соседнем магазине сувениров я покажу самый необычный предмет современности — гембец! На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля. Переедем через Цепной мост и отправимся на поиски веселого червячка Хо-Хо. А после отправимся на самом длинном в мире трамвае знакомиться со скульптурами площади Кальмана Селла: здесь можно найти персонажей из мультфильмов, улитку, кошелек и даже доску скейтбордиста.

«Обитатели» Рыбацкого бастиона
На автобусе мы поднимемся на Замковую гору, к Рыбацкому бастиону — здесь я познакомлю вас с красным ежиком, белочкой и драконом, покажу статую венгерского гусара, а затем вы полюбуетесь с панорамной площадки необыкновенным видом на Дунай и весь Будапешт. А самые смелые могут войти в таинственный лабиринт волшебника Гарри Гудини, где проводят шоу фокусников, и вода из кувшина течет вверх.

Организационные детали

  • Маршрут и продолжительность детской экскурсии индивидуальны и всегда адаптируются под возраст и пожелания путешественников
  • По образованию я педагог и легко нахожу общий язык с детьми
  • В конце каждой экскурсии дети получают в подарок открытку с видом Будапешта!
Увлекательный Будапешт для детей
Увлекательный Будапешт для детей
Увлекательный Будапешт для детей
Увлекательный Будапешт для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
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15 отзывов оставили туристы

3 января 2020
Замечательный экскурсовод. И детям и родителям очень понравилось
30 декабря 2019
Мы не заметили как пролетели 3 часа в обществе Валерии. У нас было ощущение что мы гуляем по Будапешту с близким другом, который показывает нам самые красивые и интересные места своего города. Ее рассказ был интересен и нам с мужем и нашей 10 летней дочке. Мы прошли по центру Пешта, переместились в Буду и на протяжении всего маршрута находились какие то интересности для дочки. Она не слишком любит экскурсии, перед началом ныла и не хотела идти, но уже через 15 минут после начала было хорошо видно как ей все нравится. Ни разу она не пожаловалась на усталость, хотя мы много прошли пешком и рано встали утром. Валерия не только рассказала нам много интересного, но еще показала несколько мест куда мы бы наверное никогда не зашли сами, а так же дала очень практичные советы. Если вы путешествуете с детьми и приехали в Будапешт в первый раз, как мы, обязательно начните знакомство с городом вместе с Валерией. Вам будет интересно, детям весело и после экскурсии вы будете ориентироваться в городе уже много лучше. Валерия, большое Вам спасибо!
16 декабря 2019
Большое спасибо Валерии за наше знакомство с Будапештом! Именно так я себе и представляю идеальную экскурсию: когда учтен возраст ребенка, нет перегруженности информацией, много идей для самостоятельного развития в последующие дни, все тайные и интересные особенности, ключевые моменты - и нарисовалась такая картинка, что уезжать не хотелось из города! Обязательно вернемся за новыми экскурсиями! Спасибо!!!
Шани
9 декабря 2019
Валерия потрясающе может найти общий язык со всеми участниками экскурсии! Очень хороший матерьял и подача. Рекомедую.
4 декабря 2019
Спасибо Валерии! После 3х часовой пешей экскурсии наша девочка 9 лет неожиданно для нас обняла экскурсовода, хотя до этого весьма критически, даже негативно относилась к любой экскурсии. Из фотографий, сделанных во время этой пешей прогулки по Будапешту, она на своём мобильнике собрала фильм, Теперь демонстрирует его подружкам и одноклассникам.
2 сентября 2019
Это как раз та экскурсия, что даёт возможность почувствовать и полюбить город! Бережно, внимательно, детально, увлекательно... Ребенок (мальчик 10ти лет) просил поставить 10 баллов из 5ти))) Отдельно хочу отметить умение Валерии работать именно с детьми (хотя и взрослым было очень хорошо). В нужный момент в ее сумке находится головоломка, в нужный момент на пути возникает кафе, в нужный момент вспоминается веселая история... В общем, рекомендую от всей души! А от нас С Ваней Валерии большое спасибо и большой привет!)
9 августа 2019
Отличная экскурсия. Особенно хочу отметь как гид подстраивается под группу, учитывая интересы. При этом цель экскурсии выдержана на 100%.
24 апреля 2019
Экскурсия чудесная! У Валерии есть ответы на все взрослые и детские вопросы! Время пролетело незаметно, даже не смотря на капризы погоды. Ребёнок в полном восторге!
22 апреля 2019
Мы посетили эту экскурсию с двумя детьми 6 и 12 лет. Изначально я очень переживала, как младшая дочка выдержит 3-х часовую пешую прогулку по не очень "детским" местам. Но всё прошло великолепно! Мы гуляли даже больше 3-х часов и в конце экскурсии, когда с высоты Рыбацкого бастиона Валерия показала ей, откуда мы вышли и где ходили, она сама удивлялась: "Как это я столько прошла?" Ну а старший ребёнок был абсолютно всем доволен от начала и до конца и ни минуты не скучал. Валерия показала нам интересные бесплатные мини музейчики, самые вкусные кондитерские, провела дегустацию знаменитых венгерских паштетов из гусиной печени, объяснила, как устроена система общественного транспорта, и провела по всему центру города. На следующий день мы уже уверенно ориентировались в Будапеште и чувствовали себя практически "своими" в городе. Большое спасибо Валерии от всего нашего семейства!
19 апреля 2019
Были на экскурсии с двумя детьми. Дети не очень любят много ходить, но надо отдать должное Валерии, за время экскурсии (а это 3 с лишним часа) не было ни одного каприза. В целом, экскурсия больше ознакомительная, без углубления в исторические даты-события. Как первый шаг для знакомства с Будапештом подходит хорошо..
Ещё 5 отзывов

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