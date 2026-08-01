15 отзывов оставили туристы

Будапешт для детей — это удобный город с современными площадками, вкусными кафе, интересными событиями.
Мы прогуляемся по главным местам, отыскивая необычные крохотные и большие скульптуры — с каждой связаны истории, легенды
Мы прогуляемся по главным местам, отыскивая необычные крохотные и большие скульптуры — с каждой связаны истории, легенды
Описание экскурсии
Экскурсия проходит по Пешту и отлично подходит для знакомства с городом.
Забавные символы Будапешта
Наша прогулка начнётся у колеса обозрения и пройдёт по самым красивым местам Будапешта. Дети не только увидят главные достопримечательности, но и познакомятся с любопытными маленькими скульптурами:
- потрут носик лягушке и положат монетку в лягушачий банк
- постараются не замочить ноги у «фонтана уверенности»
- рассмотрят головоломку в виде странной фигуры из трёх частей
- встретят нестрогого полицейского дядю Карчи и загадают желание, потерев его животик и усы!
А по пути я открою вам самые увлекательные события из истории Венгрии и Будапешта.
Маленькие секреты городских достопримечательностей
Около великолепной Базилики остановимся на мороженое-розочку или дегустацию вкуснейших макарунов, а в соседнем магазине сувениров я покажу самый необычный предмет современности — гембец!
- На набережной Дуная мы посмотрим, что рисует художник, и познакомимся с собачкой-звездой
- Заглянем в старинное метро и фарфоровый магазин
- Научимся говорить на венгерском и даже посидим в «шалаше
- В гастроквартале попробуем ретеши или кручёные калачики
- Зароем клад, познакомимся с архитектурными стилями и дойдём до самого большого дома страны — Парламента
Так, мы пройдём по маршруту из моей книги экскурсии с дополненной реальностью «Принцесса, художник и три монетки». А в финале организуем необычную фотосессию с кубиком Рубика!
Организационные детали
- Маршрут и продолжительность всегда адаптируются под возраст и пожелания вашей компании
- По образованию я педагог и легко нахожу общий язык с детьми
- В конце каждой экскурсии дети получают индивидуальные подарки — сладости и раскраски с видами Будапешта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия, интересно было и детям и взрослым, точно как заявлено в описании:) жаль только два часа у нас было. Дети в восторге от фигурок, родители от встречи с Арнольдом!:) И спасибо за рекоммендации, куда сходить поесть местной кухни, штруделей и мороженного!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Большое спасибо нашему гиду Виктории за замечательную обзорную экскурсию по Будапешту! Мы были с двумя детьми, поэтому особенно порадовало, что программа оказалась интересной для всей семьи. Виктория подавала материал легко,
Вам был полезен этот отзыв?
О
Это была очень интересная экскурсия как и для взрослых так и для детей. Это было наше первое посещение Венгрии и Будапешта и после этой экскурсии мы обязательно вернемся! Мы влюбились
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Пока ребенок увлечен поиском интересных точек в городе, родители знакомятся с историей и культурой. Формат для семей, просто супер. Валентина отличная рассказчица, с ребенком выстроила контакт. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Она заинтересовала дочь с первых минут, переведя ее имя на венгерский язык, экскурсия прошла
Она заинтересовала дочь с первых минут, переведя ее имя на венгерский язык, экскурсия прошла
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Увлекательный Будапешт для детей и родителей»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо Будапешту на велосипеде
Увидеть самые красивые и любимые горожанами места и поймать вайб венгерской столицы
Начало: Возле DEÁK TÉR
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотой век Будапешта
Прогулка по историческому центру Пешта, включая первую в Европе станцию метро и базилику Святого Иштвана, с возможностью изменить маршрут по вашему желанию
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт
Изумительная экскурсия! Интересно, весело, вкусно, оригинально! Будапешт действительно сладкий!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
от €200 за экскурсию