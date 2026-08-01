15 отзывов оставили туристы

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Увлекательный Будапешт для детей и родителей

Прекрасная экскурсия! В полном восторге не только дети, но и взрослые
Будапешт для детей — это удобный город с современными площадками, вкусными кафе, интересными событиями.

Мы прогуляемся по главным местам, отыскивая необычные крохотные и большие скульптуры — с каждой связаны истории, легенды
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и традиции Будапешта.

Ребята познакомятся с добродушным городовым и серьёзным художником, попробуют рассмешить принцессу, встретят лягушку, медвежонка и собачку. А по пути вы вместе услышите историю города и узнаете, чем и кем гордится Венгрия.

5
58 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей и родителей
Увлекательный Будапешт для детей и родителей
Увлекательный Будапешт для детей и родителей

Описание экскурсии

Экскурсия проходит по Пешту и отлично подходит для знакомства с городом.

Забавные символы Будапешта

Наша прогулка начнётся у колеса обозрения и пройдёт по самым красивым местам Будапешта. Дети не только увидят главные достопримечательности, но и познакомятся с любопытными маленькими скульптурами:

  • потрут носик лягушке и положат монетку в лягушачий банк
  • постараются не замочить ноги у «фонтана уверенности»
  • рассмотрят головоломку в виде странной фигуры из трёх частей
  • встретят нестрогого полицейского дядю Карчи и загадают желание, потерев его животик и усы!

А по пути я открою вам самые увлекательные события из истории Венгрии и Будапешта.

Маленькие секреты городских достопримечательностей

Около великолепной Базилики остановимся на мороженое-розочку или дегустацию вкуснейших макарунов, а в соседнем магазине сувениров я покажу самый необычный предмет современности — гембец!

  • На набережной Дуная мы посмотрим, что рисует художник, и познакомимся с собачкой-звездой
  • Заглянем в старинное метро и фарфоровый магазин
  • Научимся говорить на венгерском и даже посидим в «шалаше
  • В гастроквартале попробуем ретеши или кручёные калачики
  • Зароем клад, познакомимся с архитектурными стилями и дойдём до самого большого дома страны — Парламента

Так, мы пройдём по маршруту из моей книги экскурсии с дополненной реальностью «Принцесса, художник и три монетки». А в финале организуем необычную фотосессию с кубиком Рубика!

Организационные детали

  • Маршрут и продолжительность всегда адаптируются под возраст и пожелания вашей компании
  • По образованию я педагог и легко нахожу общий язык с детьми
  • В конце каждой экскурсии дети получают индивидуальные подарки — сладости и раскраски с видами Будапешта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
1
3
2
1
Н
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
Большое спасибо Валерии за потрясающую экскурсию! В восторге от формата, легкости содержания и комфорта)
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И
Отличная экскурсия, интересно было и детям и взрослым, точно как заявлено в описании:) жаль только два часа у нас было. Дети в восторге от фигурок, родители от встречи с Арнольдом!:) И спасибо за рекоммендации, куда сходить поесть местной кухни, штруделей и мороженного!
Отличная экскурсия, интересно было и детям и взрослым, точно как заявлено в описании:) жаль только два
Отличная экскурсия, интересно было и детям и взрослым, точно как заявлено в описании:) жаль только два
Отличная экскурсия, интересно было и детям и взрослым, точно как заявлено в описании:) жаль только два
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A
Большое спасибо нашему гиду Виктории за замечательную обзорную экскурсию по Будапешту! Мы были с двумя детьми, поэтому особенно порадовало, что программа оказалась интересной для всей семьи. Виктория подавала материал легко,
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увлекательно и доступно, а замечательная инфографика прекрасно дополняла рассказ и помогала лучше воспринимать информацию. Детям особенно понравились задания мини-квеста — они с удовольствием включились в игру. Время пролетело совершенно незаметно! Мы узнали много интересного об истории и достопримечательностях Будапешта и остались очень довольны экскурсией. Смело рекомендуем!

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О
Это была очень интересная экскурсия как и для взрослых так и для детей. Это было наше первое посещение Венгрии и Будапешта и после этой экскурсии мы обязательно вернемся! Мы влюбились
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в этот город, его историю, виды, кухню и архитектуру. Огромное спасибо Валерии из-за личных, независимых от нас обстоятельств мы несколько раз переносили экскурсию в течении дня и Валерия полностью пошла нам на встречу и поддержала.

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Сергей
Отличная экскурсия! Пока ребенок увлечен поиском интересных точек в городе, родители знакомятся с историей и культурой. Формат для семей, просто супер. Валентина отличная рассказчица, с ребенком выстроила контакт. Спасибо
Отличная экскурсия! Пока ребенок увлечен поиском интересных точек в городе, родители знакомятся с историей и культурой.
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Nataly
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Она заинтересовала дочь с первых минут, переведя ее имя на венгерский язык, экскурсия прошла
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на одном дыхании, я не видела у дочки закатанных глаз, утомленным вздохов и следов усталости, тик ток не был открыт ни разу☝️ После экскурсии Валерия зарезервировала для нас речной круиз и посоветовала дополнительные места доя посещения.
Мы с удовольствием забронировали дополнительную экскурсию на следующий день.
Огромное спасибо, Валерия.
Благодаря вам, мы влюбились в Будапешт❤️

Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
Валерия - лучший гид из всех гидов встречающихся в жизни моей 13 летней дочери (со слов дочери).
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