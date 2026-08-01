15 отзывов оставили туристы

Будапешт для детей — это удобный город с современными площадками, вкусными кафе, интересными событиями.Мы прогуляемся по главным местам, отыскивая необычные крохотные и большие скульптуры — с каждой связаны истории, легенды

и традиции Будапешта. Ребята познакомятся с добродушным городовым и серьёзным художником, попробуют рассмешить принцессу, встретят лягушку, медвежонка и собачку. А по пути вы вместе услышите историю города и узнаете, чем и кем гордится Венгрия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия проходит по Пешту и отлично подходит для знакомства с городом.

Забавные символы Будапешта

Наша прогулка начнётся у колеса обозрения и пройдёт по самым красивым местам Будапешта. Дети не только увидят главные достопримечательности, но и познакомятся с любопытными маленькими скульптурами:

потрут носик лягушке и положат монетку в лягушачий банк

постараются не замочить ноги у «фонтана уверенности»

рассмотрят головоломку в виде странной фигуры из трёх частей

встретят нестрогого полицейского дядю Карчи и загадают желание, потерев его животик и усы!

А по пути я открою вам самые увлекательные события из истории Венгрии и Будапешта.

Маленькие секреты городских достопримечательностей

Около великолепной Базилики остановимся на мороженое-розочку или дегустацию вкуснейших макарунов, а в соседнем магазине сувениров я покажу самый необычный предмет современности — гембец!

На набережной Дуная мы посмотрим, что рисует художник, и познакомимся с собачкой-звездой

Заглянем в старинное метро и фарфоровый магазин

Научимся говорить на венгерском и даже посидим в «шалаше

В гастроквартале попробуем ретеши или кручёные калачики

Зароем клад, познакомимся с архитектурными стилями и дойдём до самого большого дома страны — Парламента

Так, мы пройдём по маршруту из моей книги экскурсии с дополненной реальностью «Принцесса, художник и три монетки». А в финале организуем необычную фотосессию с кубиком Рубика!

Организационные детали