15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Забавные символы Будапешта

Наша прогулка начнется у парламента и пройдет по самым красивым местам Будапешта. Дети не только увидят главные достопримечательности города, но и познакомятся с любопытными маленькими скульптурами: потрут носик лягушке и положат монетку в лягушачий банк, постараются не замочить ноги у «фонтана уверенности», рассмотрят головоломку в виде странной фигуры из трех частей, встретят нестрогого полицейского дядю Карчи и загадают желание, потерев его животик и усы! А по пути я расскажу самые увлекательные и яркие события из истории Венгрии и Будапешта.

Маленькие секреты городских достопримечательностей

Проходя мимо великолепной Базилики, мы остановимся на мороженное-розочку или на дегустацию вкуснейших макарунов, а в соседнем магазине сувениров я покажу самый необычный предмет современности — гембец! На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля. Переедем через Цепной мост и отправимся на поиски веселого червячка Хо-Хо. А после отправимся на самом длинном в мире трамвае знакомиться со скульптурами площади Кальмана Селла: здесь можно найти персонажей из мультфильмов, улитку, кошелек и даже доску скейтбордиста.

«Обитатели» Рыбацкого бастиона

На автобусе мы поднимемся на Замковую гору, к Рыбацкому бастиону — здесь я познакомлю вас с красным ежиком, белочкой и драконом, покажу статую венгерского гусара, а затем вы полюбуетесь с панорамной площадки необыкновенным видом на Дунай и весь Будапешт. А самые смелые могут войти в таинственный лабиринт волшебника Гарри Гудини, где проводят шоу фокусников, и вода из кувшина течет вверх.