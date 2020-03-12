129 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Будапешт с открытки

Я познакомлю вас с теми местами Будапешта, мимо которых нельзя пройти. Вы со всех сторон осмотрите самый известный храм венгерской столицы — католический собор Святого Стефана. У великолепного Цепного моста я расскажу о двух исторических зонах города, которые он соединяет: Буде и Пеште, а вы полюбуетесь раскинувшейся панорамой набережной Дуная, которая всегда производит особенное впечатление после захода солнца. Там же вы увидите одно из крупнейших и красивейших зданий мира — резиденцию парламента Венгрии, построенную к 1000-летию обретения родины мадьярами. А на площади Свободы, окружённой роскошными особняками, ощутите её простор и посмотрите на памятник воинам советской армии.

В бар — как в музей

Историческая часть города — далеко не единственное, что нужно увидеть своими глазами в Будапеште. Даже если вы не любитель алкоголя, вторая часть экскурсии — поход по самым интересным руин-барам столицы — не оставит вас равнодушным. Ведь только здесь, в Будапеште, в питейном заведении можно обнаружить диско-шар в форме свиньи, барную стойку в виде старой раковины и бог весть что ещё. Я расскажу о том, как зародилась в Будапеште культура руин-баров, и в каждый из них мы будем заходить как в музей, осматривая их архитектуру, внутренние дворики и детали интерьера, общаясь с местными и, при желании, пробуя коктейли!