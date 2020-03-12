129 отзывов оставили туристы

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Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам

Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€5030 за человекаскидка40%

У этой экскурсии129 отзывов
4.79
Zhenya
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Zhenya – Гид в Будапеште
Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров.

Мы посетим главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, осмотрим католический собор Святого Стефана.

А после отправимся в интереснейшие питейные заведения, где вы рассмотрите их невероятное убранство и почувствуете бунтарский дух венгерской столицы.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам

Что вас ожидает

Будапешт с открытки
Я познакомлю вас с теми местами Будапешта, мимо которых нельзя пройти. Вы со всех сторон осмотрите самый известный храм венгерской столицы — католический собор Святого Стефана. У великолепного Цепного моста я расскажу о двух исторических зонах города, которые он соединяет: Буде и Пеште, а вы полюбуетесь раскинувшейся панорамой набережной Дуная, которая всегда производит особенное впечатление после захода солнца. Там же вы увидите одно из крупнейших и красивейших зданий мира — резиденцию парламента Венгрии, построенную к 1000-летию обретения родины мадьярами. А на площади Свободы, окружённой роскошными особняками, ощутите её простор и посмотрите на памятник воинам советской армии.

В бар — как в музей
Историческая часть города — далеко не единственное, что нужно увидеть своими глазами в Будапеште. Даже если вы не любитель алкоголя, вторая часть экскурсии — поход по самым интересным руин-барам столицы — не оставит вас равнодушным. Ведь только здесь, в Будапеште, в питейном заведении можно обнаружить диско-шар в форме свиньи, барную стойку в виде старой раковины и бог весть что ещё. Я расскажу о том, как зародилась в Будапеште культура руин-баров, и в каждый из них мы будем заходить как в музей, осматривая их архитектуру, внутренние дворики и детали интерьера, общаясь с местными и, при желании, пробуя коктейли!

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка
  • Мы посетим примерно 4-5 баров, напитки оплачиваются дополнительно
  • В праздничные дни стоимость экскурсии может меняться
  • Оплата экскурсии на месте — в форинтах
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Zhenya
Zhenya
Мне 30 лет, я по образованию историк, отлично знаком с историей Будапешта и могу провести по самым культовым местам города, посоветовать, где можно отлично и очень недорого и вкусно поесть, познакомить с ночной жизнью, и прочими деталями, которые могут заинтересовать туристов. Помимо достопримечательностей, также могу провести по легендарным руинам-барам и другим местам, неизвестным широкой публике, и рассказать о самых интересных вечеринках и клубах. Мои экскурсии могут быть интересны как любителям более спокойного отдыха, так и любителям покутить. Также буду рад помочь вам с поиском недорогого жилья в Будапеште.
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129 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Очень понравилось. Динамично и необычно. Гид дружелюбный и разговорчивый. Посетили 5 руин-баров, и даже с элементами квеста во время прогулки. В Szimpla вообще ощутили себя в американском фильме восьмидесятых, ну в том, где главный герой обходит ночью злачные места в поисках свидетеля, а вокруг него сумрак, неоновый свет, старые кирпичные стены, крытые переходы, барные стойки, народ в каждом закутке, и веселье кипит:).
Полина
10 марта 2020
Отличная экскурсия, все понравилось!
10 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу удовольствия! Очень рекомендую! Евгений приятный молодой человек:) спасибо за новые впечатления!
4 марта 2020
Женя, спасибо вам! Мы с супругом остались супер довольны, это была живая, энергичная экскурсия в классных атмосферных местах. Приедем ещё, пойдём ещё)
3 марта 2020
Спасибо, Евгений! Отлично провели время, погрузились в уникальную атмосферу руин-баров)) Рекомендую всем!
27 февраля 2020
Бар-серфинг:) было для меня интересно, так как сама с этой стороной Будапешта я вряд ли смогла бы познакомиться. Было немного хаотично. Где-то что-то еще закрыто, где-то что-то уже закрыто... Но в целом, понравилось. Евгений очень внимателен как гид. Спасибо!
17 февраля 2020
Экскурсия будет интересна всем, кто хочет увидеть и узнать разный Будапешт. А учитывая, что культура руин-пабов уходит в прошлое, или, по крайней мере, очень сильно изменяется, уходя от задуманного создателями, просто необходимо поторопиться застать и увидеть то, что ещё можно увидеть. Это оригинально, интересно, чего стоит одна только выставка художественных картин, выполненных в очень своеобразной манере. И, конечно, у приезжего туриста не получится за один вечер увидеть и узнать столько интересного без помощи экскурсовода Евгения. Евгений начал с того, что узнал все наши пожелания, моментально перестроил маршрут под наши интересы и мы смогли за короткое время увидеть очень много самых разных пабов и кафе, ресторанчиков и даже блошиный рынок. Наше знакомство с Будапештом теперь гораздо более полное, спасибо Евгению за оригинальную и отлично проведенную экскурсию!
5 февраля 2020
Евгений, спасибо за экскурсию, было интересно не только услышать историю города, но и увидеть Будапешт с необычной стороны! Я рада, что начала знакомство с городом с Вашей экскурсии.
30 января 2020
Спасибо Евгению за интересную и необычную экскурсию. Помимо обзорных, исторических экскурсий и купален интересно было узнать о современной жизни города. Мы увидели очень необычные, уникальные места-руин-бары Будапешта. Для молодежи - обязательны к посещению. Тем более, что там совершенно безопасно вечерами.
30 января 2020
Мы благодарны Евгению за очень познавательную ивеселую экскурсию по руин—барам. Мы познакомились с неизвестной нам прежде культурной традицией, узнали столько всего интересного о жизни города’о традициях его жителе й. Экскурсовод не только рассказал много всего интересного’ но и ответил исчерпывающе на все наши вопросы’ поделился советами’ мы благодарны Евгению за отлично проведённое времяи и замечательное доброжелательное общение. Спасибо’ Евгений. С уважением, Оксана, Ирина, Володя, Виктория.
Ещё 119 отзывов

Zhenya проводит ещё 1 экскурсию

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