4 отзыва оставили туристы

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Будапешт — первая встреча

История, архитектура и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Анатолий
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Анатолий – Гид в Будапеште
Приглашаю познакомиться с Будапештом — одной их бывших столиц Австро-Венгерской империи, построенной с невероятным размахом.

Вы увидите все знаковые места города: проспект Андраши, Парламент, замок 🏰 Вайдахуняд и дворец Грэшем.

Посетите самый величественный собор Будапешта — базилику святого Иштвана — и подниметесь на смотровые площадки с потрясающими видами.

Я живым языком расскажу историю 📖 Венгрии и помогу понять характер ее блистательной столицы.
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча

Что вас ожидает

Самое главное в Будапеште
Я покажу вам центральные достопримечательности города: Королевский дворец, площадь Героев, романтичный замок Вайдахуняд, любимые путешественниками купальни Сечени и величественный проспект Андраши. Вы подниметесь на Крепостной холм и впечатлитесь изумительным видом на Парламент с Рыбацкого бастиона. А прогуливаясь по улице Зрини, увидите лучшие ракурсы базилики святого Иштвана. Я расскажу любопытные исторические и современные факты о городе и его жителях, которые не найти в путеводителях. Например, вы узнаете, чем многих горожан не устраивает скульптурная композиция на площади Свободы, установленная в 2014 году.

Интересные истории и полезные советы
Вы увидите культурные и научные «визитные карточки» Будапешта: музей Изящных искусств, оперный театр, Академию наук и дворец Грэшем в стиле модерн. А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города. Узнаете, откуда венгры родом, почему венгерский язык настолько сложен и как получилось, что метро в Будапеште было построено раньше, чем в Вене. Я с удовольствием расскажу об актуальных городских событиях, жизни местных и порекомендую, куда сходить в свободное время.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Renault Espace c панорамной крышей
  • После экскурсии я привезу вас в гостиницу или оставлю в понравившемся месте в центре города, чтобы вы смогли продолжить знакомство с Будапештом
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча
Будапешт — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анатолий, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии с 2004 года. Очень люблю свою работу и с большим удовольствием покажу вам лучшие места нашей чудесной страны!
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4 отзыва оставили туристы

11 декабря 2019
Добрый день! Экскурсия в общем понравилась. Одна неприятность( на мой взгляд) гид слишком часто отвлекался на личные разговоры по телефону.
25 ноября 2019
Проводили экскурсию в утренние часы, очень повезло с погодой! Нас гид забрал из отеля на авто с панорамной крышей, что очень удобно осматривая достопримечательности. Материал подан интересно, понятно, доступно и не утомительно. Очень яркие и приятные впечатления о Будапеште! Порекомендовал прекрасный атмосферный ресторан, где мы пообедали! Это полный восторг от кухни и от колорита! Спасибо большое Анатолию, за чудесно проведённые выходные!☀️ Приятный бонус бутылка вина в подарок!
11 октября 2019
Спасибо гиду Анатолию за хорошую экскурсию. Кроме этого он был очень внимателен и чуток к нашим возможностям и потребностям. Мы были вдвоем с моей мамой, которая в том возрасте когда много ходить весьма непросто, но наш гид максимально старался решить эту проблему. Спасибо Анотолий!
15 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия, которую провел Анатолий. Рекомендую искренне!

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