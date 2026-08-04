4 отзыва оставили туристы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Будапешту, где вы сможете насладиться величием проспекта Андраши, изысканностью замка Вайдахуняд и великолепием дворца Грэшем.Ваш личный гид познакомит вас с самым величественным собором Будапешта

- базиликой святого Иштвана и откроет потрясающие виды с смотровых площадок. В ходе экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о Венгрии и её столице, которые останутся за рамками обычных путеводителей. Мы расскажем вам о культурных и научных достижениях города, его историческом наследии и современной жизни. После экскурсии на комфортабельном автомобиле Renault Espace с панорамной крышей, мы доставим вас в гостиницу или оставим в центре города, чтобы вы могли продолжить своё знакомство с неповторимым Будапештом

Описание экскурсии

Самое главное в Будапеште

Я покажу вам центральные достопримечательности города: Королевский дворец, площадь Героев, романтичный замок Вайдахуняд, любимые путешественниками купальни Сечени и величественный проспект Андраши. Вы подниметесь на Крепостной холм и впечатлитесь изумительным видом на Парламент с Рыбацкого бастиона. А прогуливаясь по улице Зрини, увидите лучшие ракурсы базилики святого Иштвана. Я расскажу любопытные исторические и современные факты о городе и его жителях, которые не найти в путеводителях. Например, вы узнаете, чем многих горожан не устраивает скульптурная композиция на площади Свободы, установленная в 2014 году.

Интересные истории и полезные советы

Вы увидите культурные и научные «визитные карточки» Будапешта: музей Изящных искусств, оперный театр, Академию наук и дворец Грэшем в стиле модерн. А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города. Узнаете, откуда венгры родом, почему венгерский язык настолько сложен и как получилось, что метро в Будапеште было построено раньше, чем в Вене. Я с удовольствием расскажу об актуальных городских событиях, жизни местных и порекомендую, куда сходить в свободное время.

Организационные детали