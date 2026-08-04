4 отзыва оставили туристы

Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Будапешту, где вы сможете насладиться величием проспекта Андраши, изысканностью замка Вайдахуняд и великолепием дворца Грэшем.
Ваш личный гид познакомит вас с самым величественным собором Будапешта читать дальшеуменьшить
- базиликой святого Иштвана и откроет потрясающие виды с смотровых площадок.
В ходе экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о Венгрии и её столице, которые останутся за рамками обычных путеводителей.
Мы расскажем вам о культурных и научных достижениях города, его историческом наследии и современной жизни.
После экскурсии на комфортабельном автомобиле Renault Espace с панорамной крышей, мы доставим вас в гостиницу или оставим в центре города, чтобы вы могли продолжить своё знакомство с неповторимым Будапештом
👀 Потрясающие виды с Крепостного холма и Рыбацкого бастиона
🎭 Культурные и научные «визитные карточки» города
🗺️ Полезные советы и рекомендации от местного гида
Что можно увидеть
Королевский дворец
Площадь Героев
Замок Вайдахуняд
Купальни Сечени
Проспект Андраши
Парламент
Рыбацкий бастион
Базилика святого Иштвана
Музей Изящных искусств
Оперный театр
Академия наук
Дворец Грэшем
Парк Городская роща
Цепной мост
Дворец Александра
Собор святого Матьяша
Описание экскурсии
Самое главное в Будапеште
Я покажу вам центральные достопримечательности города: Королевский дворец, площадь Героев, романтичный замок Вайдахуняд, любимые путешественниками купальни Сечени и величественный проспект Андраши. Вы подниметесь на Крепостной холм и впечатлитесь изумительным видом на Парламент с Рыбацкого бастиона. А прогуливаясь по улице Зрини, увидите лучшие ракурсы базилики святого Иштвана. Я расскажу любопытные исторические и современные факты о городе и его жителях, которые не найти в путеводителях. Например, вы узнаете, чем многих горожан не устраивает скульптурная композиция на площади Свободы, установленная в 2014 году.
Интересные истории и полезные советы
Вы увидите культурные и научные «визитные карточки» Будапешта: музей Изящных искусств, оперный театр, Академию наук и дворец Грэшем в стиле модерн. А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города. Узнаете, откуда венгры родом, почему венгерский язык настолько сложен и как получилось, что метро в Будапеште было построено раньше, чем в Вене. Я с удовольствием расскажу об актуальных городских событиях, жизни местных и порекомендую, куда сходить в свободное время.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y
После экскурсии я привезу вас в гостиницу или оставлю в понравившемся месте в центре города, чтобы вы смогли продолжить знакомство с Будапештом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1179 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анатолий, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии с 2004 года. Очень люблю свою работу и с большим удовольствием покажу вам лучшие места нашей чудесной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Все было замечательно спасибо большое
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Евгения
Очень понравилась экскурсия. Анатолий прекрасный гид, рассказчик! Было очень интересно, увлекательно. Рекомендую!
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Александра
очень интересная экскурсия, доступная подача информации, комфортный автомобиль
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Наталья
большая благодарность Анатолию за интересный и большой объем информации! экскурсия пролетела быстро, динамично! мы остались полностью довольными
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Елена
Анатолий-экскурсовод, которого я бы непременно рекомендовала всем! По 5- бальной шкале 5+. Прекрасное знание истории, очень качественная подача материала, безупречное владение русским языком, прекрасный юмор!
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Е
Елена
Великолепная экскурсия! Четко организовано и насыщено по содержанию! Артистично и с чувством юмора рассказано! Анатолий знает все! Подумала, что Анатолий может подготовить к сдаче обществознанию и истории во всех ВУЗах мира!
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