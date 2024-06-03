1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«После экскурсии я привезу вас в гостиницу или оставлю в понравившемся месте в центре города, чтобы вы смогли продолжить знакомство с Будапештом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями страны»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«По старинному мосту — на лучшую обзорную площадку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
«Вы увидите все главные достопримечательности Будапешта и услышите самые интересные факты о жизни, культуре, истории и традициях венгерского народа»
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
«Вы обязательно познакомитесь с самыми знаковыми местами Будапешта, находящимися под эгидой ЮНЕСКО»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
«Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
«В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия начнется на площади Героев, где за несколько минут вы познакомитесь с историей страны и развеете с моей помощью укоренившиеся стереотипы и мифы о венграх и Венгрии»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€158 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Знакомство со сказочным Сентэндре»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
2 часа
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
«Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
30€23 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
«Нескучное знакомство с Будапештом за 150 минут»
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
«Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«Вы проедете и прогуляетесь по историческим местам Буды и Пешта, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
«Вы познакомитесь с историей возведения и архитектурой романтичного замка Вайдахуняд и отыщете башню Дракулы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
«Вас ждет экспресс-знакомство с городом, прежде всего с самой веселой, молодежной и активной его частью»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
«Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see»»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«На этой экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями центрального района»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
«Начнём знакомство с Будапештом рядом с величественным парламентом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Это обзорная прогулка по городу с акцентом на трех его самых красивых и интересных объектах: замке Вайдайхуняд, Рыбацком бастионе и здании Парламента»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«Увлекательная обзорная экскурсия по центру»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия обзорная, без посещения музеев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
«Ваше знакомство с Будапештом начнется с Крепостной горы»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €23 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
«Вы насладитесь его лучшими видами и познакомитесь с городом весело, легко и комфортно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€23 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
«Что я покажу: - главные достопримечательности - нетуристические(»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
«Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Будапешта: увидим Будайский замок и Колесо времени, пройдём по Цепному мосту и улицам Старого города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
«На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Главные достопримечательности – крепость XIII века и дворец знаменитого венгерского короля Матьяша Корвина»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Будапешту: удобство и обзорность
Совместите комфорт автомобильной поездки с увлекательной пешей прогулкой по живописному Будапешту
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля или другое
«Ольшем расстоянии друг от друга чем в Праге или Вене, поэтому если у вас есть желание увидеть если и не все, но основные достопримечательности, то именно этот вариант экскурсии я вам советую»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Знакомство с Венгрией предлагаем начать с небольшого путешествия по ее прекрасной столице»
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Во время прогулки полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, великолепные мосты Маргит, Сечени, Эржебет, Свободы, Петофи, Ракоци»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Среди основных достопримечательностей Братиславы вы осмотрите Храд, и наиболее привлекательную часть города — Старе место, где с удовольствием можно побродить по узким улочкам и полюбоваться следами давно минувших дней»
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Будапешту
«Познакомиться с основными достопримечательностями города (а заодно и с его историей, ведь только ее понимание позволит до конца раскрыть для себя Будапешт) мы предлагаем Вам в течение этой обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 09:30
€30 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Вену из Будапешта
«Обзорная экскурсия по Вене включает в себя объезд по Рингу, внешний осмотр Бельведера и пешеходную экскурсию по центру»
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
«Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Будапешта»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- ИИлья31 мая 2024Один из лучших гидов
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ЕЕлена30 мая 2024Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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Изучение достопримечательностей города Будапешта нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Будапеште много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке