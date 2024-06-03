Обзорные и познавательные экскурсии Будапешта

Найдено 56 экскурсий в категории «Обзорные» в Будапеште на русском языке, цены от €12, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Будапешту
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
509 отзывов
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
25 за человека
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«После экскурсии я привезу вас в гостиницу или оставлю в понравившемся месте в центре города, чтобы вы смогли продолжить знакомство с Будапештом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями страны»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«По старинному мосту — на лучшую обзорную площадку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Будапешт - первое свидание
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
«Вы увидите все главные достопримечательности Будапешта и услышите самые интересные факты о жизни, культуре, истории и традициях венгерского народа»
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
190 за всё до 4 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
«Вы обязательно познакомитесь с самыми знаковыми местами Будапешта, находящимися под эгидой ЮНЕСКО»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
«Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
«В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия начнется на площади Героев, где за несколько минут вы познакомитесь с историей страны и развеете с моей помощью укоренившиеся стереотипы и мифы о венграх и Венгрии»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
158 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Знакомство со сказочным Сентэндре»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Венгерская национальная галерея
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
«Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
3023 за человека
Будапешт с огоньком - каждый день
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
«Нескучное знакомство с Будапештом за 150 минут»
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
25 за человека
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
«Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«Вы проедете и прогуляетесь по историческим местам Буды и Пешта, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187178 за всё до 4 чел.
По королевскому Будапешту на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
«Вы познакомитесь с историей возведения и архитектурой романтичного замка Вайдахуняд и отыщете башню Дракулы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
179 за всё до 4 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
«Вас ждет экспресс-знакомство с городом, прежде всего с самой веселой, молодежной и активной его частью»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
«Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see»»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Самые красивые площади Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«На этой экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями центрального района»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Золотой век Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 5 чел.
Шагая по Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
«Начнём знакомство с Будапештом рядом с величественным парламентом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
115 за всё до 8 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Это обзорная прогулка по городу с акцентом на трех его самых красивых и интересных объектах: замке Вайдайхуняд, Рыбацком бастионе и здании Парламента»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Рождественский Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«Увлекательная обзорная экскурсия по центру»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия обзорная, без посещения музеев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
593 отзыва
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
«Ваше знакомство с Будапештом начнется с Крепостной горы»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 за человека
Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
46 отзывов
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
«Вы насладитесь его лучшими видами и познакомитесь с городом весело, легко и комфортно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3023 за человека
Прогулки в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
«Что я покажу: - главные достопримечательности - нетуристические(»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
«Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Будапешта: увидим Будайский замок и Колесо времени, пройдём по Цепному мосту и улицам Старого города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека
Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
«На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 3 чел.
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Главные достопримечательности – крепость XIII века и дворец знаменитого венгерского короля Матьяша Корвина»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Будапешту: удобство и обзорность
Совместите комфорт автомобильной поездки с увлекательной пешей прогулкой по живописному Будапешту
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля или другое
«Ольшем расстоянии друг от друга чем в Праге или Вене, поэтому если у вас есть желание увидеть если и не все, но основные достопримечательности, то именно этот вариант экскурсии я вам советую»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.
Классический Будапешт
Групповая
3 часа
16 отзывов
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Знакомство с Венгрией предлагаем начать с небольшого путешествия по ее прекрасной столице»
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Во время прогулки полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, великолепные мосты Маргит, Сечени, Эржебет, Свободы, Петофи, Ракоци»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Среди основных достопримечательностей Братиславы вы осмотрите Храд, и наиболее привлекательную часть города — Старе место, где с удовольствием можно побродить по узким улочкам и полюбоваться следами давно минувших дней»
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Обзорная экскурсия по Будапешту
Групповая
4 часа
163 отзыва
Обзорная экскурсия по Будапешту
«Познакомиться с основными достопримечательностями города (а заодно и с его историей, ведь только ее понимание позволит до конца раскрыть для себя Будапешт) мы предлагаем Вам в течение этой обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 09:30
30 за человека
Экскурсия в Вену из Будапешта
Групповая
12 часов
85 отзывов
Экскурсия в Вену из Будапешта
«Обзорная экскурсия по Вене включает в себя объезд по Рингу, внешний осмотр Бельведера и пешеходную экскурсию по центру»
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
100 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Групповая
2 часа
34 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
«Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Будапешта»
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Один из лучших гидов
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
    Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
  • A
    Arkady
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Отличная экскурсия, большое спасибо!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Будапешт как на ладони
    Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Обзорные»

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  3. Буда - путешествие во времени
  4. Будапешт - любовь с первого взгляда
  5. Пешком по главным местам Будапешта
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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