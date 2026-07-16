читать дальше уменьшить Светлана справилась великолепно! Она взяла на себя весь трансфер, благодаря чему поездка прошла идеально гладко.

Светлана с такой любовью показала замок, что история ожила, а бонусом стал концерт, который сестре удалось послушать прямо во дворце! Она увозит с собой незабываемые впечатления и огромную благодарность Светлане. Это действительно Гид с большой буквы!

Я забронировала для сестры экскурсию во дворец Сиси, потому что такой эксклюзивный маршрут предлагают совсем немногие гиды в Будапеште. И