Будапешт: маршрут-отличник

Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!