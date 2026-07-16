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Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо Будапешту на велосипеде
Увидеть самые красивые и любимые горожанами места и поймать вайб венгерской столицы
Начало: Возле DEÁK TÉR
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 авг в 09:00
11 авг в 14:30
от €245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт вдоль и поперёк
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Будапешт за 4 часа
Погулять по знаковым местам Буды и Пешта и выяснить, откуда пришли древние венгры
Начало: На площади Героев
Завтра в 13:00
10 авг в 12:00
от €169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €167 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Буда - путешествие во времени
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 авг в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Будапештом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей и родителей
Прекрасная экскурсия! В полном восторге не только дети, но и взрослые
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Буда: в сердце венгерской истории
Погрузитесь в историю Буды, пройдя по её улочкам. Узнайте о королях, крепостях и попробуйте венгерские штрудели. История и вкус в одном туре
Начало: На площади Cвятой Tроицы
Завтра в 13:00
10 авг в 12:30
от €112 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости
Рассмотреть самобытную архитектуру района венгерских королей
Начало: Возле Цепного моста, со стороны Буды
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€21 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €670 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды c вершины горы Геллерт
Увидеть город с лучших ракурсов, сориентироваться в нём - и бесповоротно влюбиться
Начало: FERENCIEK TERE
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€10 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €396 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Начало: От колеса обозрения
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от €100 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 17:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Будапешт - любовь с первого взгляда
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
10 авг в 16:00
12 авг в 16:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Три жемчужины Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
18 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
Исследуйте Будапешт с гидом: Парламент, Андраши, Крепость, площади и церкви. Погружение в историю и культуру города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта
Открыть рецепт красоты и здоровья в старинной купальне Вели Бей
Начало: На площади перед отелем Геллерт Gellért
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венгрия и евреи
Погрузитесь в историю еврейского Будапешта, посетив синагоги и памятники. Узнайте о героизме и культурном вкладе евреев
Начало: В районе колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 авг в 12:00
от €95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Огни и панорамы вечернего Будапешта: неторопливая прогулка к Будайской крепости
Погрузиться в историю и культуру уникального района венгерской столицы
Начало: Возле Цепного моста, со стороны Буды
Расписание: ежедневно в 16:15
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
€21 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
За минимум времени мы увидели и услышали максимум!
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
Дворцы аристократов, доходные дома, изысканные парадные и секретные дворы на авторской экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €159 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Познакомиться с самыми яркими курортами «венгерского моря» и посетить город королей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €460 за всё до 4 чел.
Билеты
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €154 за всё до 10 чел.
В Будапеште можно увидеть всё, от величественных термальных ванн в стиле ар-нуво, известных руин-баров, захватывающих дух речных панорам до необычных подземных приключений. Город также известен своей богатой культурой, подземными пещерами, могучей рекой Дунай, а также тем, что он является мировой столицей курортов
Если вы не готовы самостоятельно планировать посещение достопримечательностей Будапешта, рекомендуем забронировать онлайн лучшие индивидуальные или групповые экскурсии, будь то экскурсия по впечатляющему неоготическому зданию парламента, погружение в систему подземных пещер или сражение в Музее пинбола. Мы собрали для вас множество интересных вариантов 🤩
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 10 июл 2026
Мне очень понравился формат экскурсии, на велосипеде действительно возможно посмотреть больше, не так устаешь от длительности прогулки. Золтан невероятно общительный, позитивный и обаятельный экскурсовод. Рекомендую
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T
Дата посещения: 16 апр 2026
Экскурсия прошла замечательно: территория крепости очень красивая да и с погодой повезло.
Экскурсовод Zoltán рассказал много интересных вещей, связанных с историей
Экскурсовод Zoltán рассказал много интересных вещей, связанных с историей
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С
Дата посещения: 16 ноя 2025
Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
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Е
Дата посещения: 18 окт 2025
Ездили с дочкой на экскурсию Три города на излучине Дуная. Очень все понравилось, интересные места увидели, много информации познавательной услышали,
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G
Дата посещения: 27 мар 2025
Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий
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A
Я забронировала для сестры экскурсию во дворец Сиси, потому что такой эксклюзивный маршрут предлагают совсем немногие гиды в Будапеште. И
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A
Экскурсия «Влюбиться в Будапешт за 4 часа!» с Светланой — это не просто прогулка по городу, это настоящее погружение с
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Д
Все было замечательно спасибо большое
+3
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Экскурсия получилась интересная. Очень приятная, доброжелательная атмосфера. Натали отвечала на все вопросы с терпением и юмором, рассказывала живо и увлекательно, мы почувствовали искреннюю любовь к своему городу и сами влюбились в Будапешт! Натали, спасибо за этот теплый и познавательный день!
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Ю
хочу выразить огромную благодарность Елене, за знакомство с прекрасными Будой и Пештом. отлично построенный авто -пешеходный маршрут, удобный для любого возраста и погодных условий. появилось хорошее общее представление о местности, традициях, и исторических моментах.
Однощначно рекомендую всем!
Однощначно рекомендую всем!
+5
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Всего 7796 отзывов в Будапеште
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Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту
Самые популярные экскурсии в Будапеште
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2026
Сейчас в Будапеште можно забронировать 293 экскурсии от 10 до 680. Туристы уже оставили гидам 7796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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