Все экскурсии в Будапешт
79 экскурсий в Будапешт, 2918 отзывов, скидки до 25%, цены от €19 до €510. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Будапешт много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Венгрии как можно лучше
Ежедневная прогулка по Будапешту
Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии
Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров. Мы посетим главные достопримечательности Будапешта, осмотрим католический собор Святого Стефана. А после отправимся в интереснейшие питейные заведения, где вы рассмотрите их невероятное убранство и почувствуете бунтарский дух венгерской столицы.
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком. Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами и начнете лучше понимать местных жителей. Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.
Прогулки по Будапешту
Знакомство с городом без туристической суеты
Могу спокойно, без беготни, характерной для многочисленных туристических групп, показать интересующимся путешественникам любой район города, подбирая в основном такие пешеходные прогулки, в ходе которых можно осмотреть как основные и известные достопримечательности (Будайскую Крепость, Парламент, центральную часть Пешта и пр.), так и красивые места, не входящие в обычные туристические маршруты.
скидка25%
€25€19 за человека
2 часа
Буда — путешествие во времени
Погулять по старейшей части города и увидеть ее главные достопримечательности
Холмистая Буда на правом берегу Дуная — это мощеные улочки, столетние каменные скамейки, древняя крепость и мозаичные узоры в сказочном храме Матьяша. Здесь вы ощутите дух Средневековья, погрузитесь в интригующую историю Будапешта и раскроете тайны венгерских королей!
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Будапешт — уникальный город, который стоит посетить каждому и где каждый найдет что-то для себя. Здесь есть величественная история и великолепная архитектура. Но предлагаю не останавливаться на музеях и дворцах и уделить внимание ночной жизни города. Будьте уверены, она того стоит! Будапешт никогда не спит и способен порадовать любителей клубов и музыки даже вечером в понедельник ;) А ещё мы покатаемся по переливающемуся всеми цветами вечернему городу.
Будапешт вдоль и поперек
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Будапешта и услышите, какая улица была руслом реки 120 лет назад, что подарил венгерской столице Наполеон, к чему приводят ошибки архитекторов и кто такой «вомбат». А еще поздороваетесь с городовым и узнаете, как пройти через водяные столбы и не намокнуть!
Интересный Будапешт: история и современность
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Будапешт невероятно многогранен и ярок, и, чтобы узнать его получше, недостаточно бегло осмотреть его главные достопримечательности. Я помогу вам рассмотреть в узоре городских улочек историю Будапешта и Венгрии, и отведу туда, где бывают не все местные. Жизнь в моём любимом городе не стоит на месте, и я слежу за тем, как он меняется и чем ещё может удивить. Поэтому вы обязательно узнаете, где попробовать самую вкусную национальную кухню, в какой термальный источник нырнуть и будете в курсе событий, которые происходили в Будапеште за последние годы.
Будапешт — любовь с первого взгляда
Увидеть все знаковые места города на увлекательной автомобильной экскурсии
За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями страны. Я покажу величественные здания, площади и памятники Будапешта, отвезу вас на лучшие смотровые площадки и помогу влюбиться в блистательную венгерскую столицу!
Будапешт: маршрут-отличник
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!
Секреты старого Пешта
Увидеть город, которого нет, на авторской прогулке с историческим акцентом
Парадный Пешт ловко скрывает свою старину. Из этих уцелевших архитектурных фрагментов, в том числе времен древних римлян, вы соберете красочный исторический пазл. «Понаблюдаете» за жизнью первых будапештцев и проследите путь города благодаря понятным увлекательным рассказам.
скидка10%
€150€135 за экскурсию
4 часа
С Будапештом на «ты»!
История, архитектура и главные достопримечательности венгерской столицы на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите все значимые места Будапешта и ощутите, как органично сочетаются в нем прошлое и настоящее. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и кухне, помогу по-настоящему полюбить этот величественный, уютный и дружелюбный город.
По королевскому Будапешту на автомобиле
Познакомиться с городом через легенды, почти детективные истории, лучшие ракурсы и яркие детали
Историю нарядной столицы, объединившей Буду и Пешт, я помогу прочитать, как книгу в двух самобытных и совершенно разных томах. Вы познакомитесь с главными памятниками по обе стороны Дуная, услышите легенды об атлантах, львах и драконах, загадаете желание в мистических местах и оцените венгерское кофеварение.
Его величество Пешт
Узнать об истории, архитектуре и традициях венгров на насыщенной обзорной прогулке
Экскурсия посвящена восточному, левому берегу столицы — Пешту. Здесь за каждым поворотом вас ждут архитектурные сокровища и исторические сюжеты. Вы исследуете внешнее и внутреннее убранство базилики Св. Иштвана, полюбуетесь видами Дуная и великолепными мостами с набережной, рассмотрите главные памятники, поближе познакомитесь с менталитетом венгров и, конечно, узнаете самое главное о роскошном Парламенте Будапешта.
Будапешт — гордость мадьяров
Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц. Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров. Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии. Я покажу вам город таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Три часа по комфортной дороге перенесут вас из Будапешта в Вену. С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием. Проедете по бульварному кольцу Рингштрассе, «собравшему» Парламент, Ратушу, оперу и университет. Восхититесь фасадами и парками Бельведера и Хофбурга, погуляете по главным улицам и сможете заглянуть на чашечку знаменитого кофе. Все главные места Вены и рассказы об их истории и архитектуре помогут вам узнать и прочувствовать блеск имперской столицы.
Альтернативный Будапешт
Прогулка по местам андеграунда, неформальной молодежи и политических активистов
Со времен коммунизма Будапешт был центром альтернативной жизни Восточной Европы. Прогулка погрузит вас в прошлое и современность городского андеграунда. Вы пройдете по следам неформального искусства и узнаете о жизни 7-ого района баров и клубов. Посетите актуальные заведения и ивенты, где развивается деятельность политических активистов города: от левых и анархистов до феминисток и ЛГБТ. И в итоге за два часа откроете альтернативную культуру Будапешта за его фасадами.
скидка10%
€160€144 за экскурсию
3.5 часа
Будапешт — первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом на автомобиле Мерседес
Вы увидите все главные достопримечательности Будапешта и услышите самые интересные факты о жизни, культуре, истории и традициях венгерского народа. Я помогу вам понять характер города и поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя!
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