  1. Все экскурсии в Будапеште

Все экскурсии в Будапешт

79 экскурсий в Будапешт, 2918 отзывов, скидки до 25%, цены от €19 до €510. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Будапешт много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Венгрии как можно лучше
Все 79Индивидуальные 65Пешком 36Обзорные 33На автомобиле 30История и архитектура 20За городом 15Замок Буда 14Групповые 14Парламент 11Необычные маршруты 11Гастрономические 7В другой город 6Со скидкой 6На автобусе 5Балатон 4По Дунаю 4На кораблике 4Для детей 3Бары и ночная жизнь 3Ночные 3Музеи и искусство 3Вечерние 3Хевиз 3Еврейский квартал 2В Вену 2Руин-бары 2Мода и винтаж 1На велосипеде 1
Ежедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по Будапешту
20 за человека
2 часа
478 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
50 за человека
1.5 часа
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии
Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров. Мы посетим главные достопримечательности Будапешта, осмотрим католический собор Святого Стефана. А после отправимся в интереснейшие питейные заведения, где вы рассмотрите их невероятное убранство и почувствуете бунтарский дух венгерской столицы.
Пешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам Будапешта
95 за экскурсию
3 часа
69 отзывов
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком. Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами и начнете лучше понимать местных жителей. Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.
Прогулки по БудапештуПрогулки по БудапештуПрогулки по Будапешту
От 65 за экскурсию
3.5 часа
514 отзывов
Знакомство с городом без туристической суеты
Могу спокойно, без беготни, характерной для многочисленных туристических групп, показать интересующимся путешественникам любой район города, подбирая в основном такие пешеходные прогулки, в ходе которых можно осмотреть как основные и известные достопримечательности (Будайскую Крепость, Парламент, центральную часть Пешта и пр.), так и красивые места, не входящие в обычные туристические маршруты.
Буда — путешествие во времениБуда — путешествие во времениБуда — путешествие во времени
скидка25%
€25
19 за человека
2 часа
28 отзывов
Погулять по старейшей части города и увидеть ее главные достопримечательности
Холмистая Буда на правом берегу Дуная — это мощеные улочки, столетние каменные скамейки, древняя крепость и мозаичные узоры в сказочном храме Матьяша. Здесь вы ощутите дух Средневековья, погрузитесь в интригующую историю Будапешта и раскроете тайны венгерских королей!
Ночная панорама и жизнь БудапештаНочная панорама и жизнь БудапештаНочная панорама и жизнь Будапешта
46 за человека
3 часа
180 отзывов
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Будапешт — уникальный город, который стоит посетить каждому и где каждый найдет что-то для себя. Здесь есть величественная история и великолепная архитектура. Но предлагаю не останавливаться на музеях и дворцах и уделить внимание ночной жизни города. Будьте уверены, она того стоит! Будапешт никогда не спит и способен порадовать любителей клубов и музыки даже вечером в понедельник ;) А ещё мы покатаемся по переливающемуся всеми цветами вечернему городу.
Будапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперек
120 за экскурсию
6 часов
11 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Будапешта и услышите, какая улица была руслом реки 120 лет назад, что подарил венгерской столице Наполеон, к чему приводят ошибки архитекторов и кто такой «вомбат». А еще поздороваетесь с городовым и узнаете, как пройти через водяные столбы и не намокнуть!
Интересный Будапешт: история и современностьИнтересный Будапешт: история и современностьИнтересный Будапешт: история и современность
104 за экскурсию
4 часа
131 отзыв
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Будапешт невероятно многогранен и ярок, и, чтобы узнать его получше, недостаточно бегло осмотреть его главные достопримечательности. Я помогу вам рассмотреть в узоре городских улочек историю Будапешта и Венгрии, и отведу туда, где бывают не все местные. Жизнь в моём любимом городе не стоит на месте, и я слежу за тем, как он меняется и чем ещё может удивить. Поэтому вы обязательно узнаете, где попробовать самую вкусную национальную кухню, в какой термальный источник нырнуть и будете в курсе событий, которые происходили в Будапеште за последние годы.
Будапешт — любовь с первого взглядаБудапешт — любовь с первого взглядаБудапешт — любовь с первого взгляда
150 за экскурсию
4 часа
79 отзывов
Увидеть все знаковые места города на увлекательной автомобильной экскурсии
За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями страны. Я покажу величественные здания, площади и памятники Будапешта, отвезу вас на лучшие смотровые площадки и помогу влюбиться в блистательную венгерскую столицу!
Будапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличник
20 за человека
2 часа
3 отзыва
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!
Секреты старого ПештаСекреты старого ПештаСекреты старого Пешта
20 за человека
2 часа
Увидеть город, которого нет, на авторской прогулке с историческим акцентом
Парадный Пешт ловко скрывает свою старину. Из этих уцелевших архитектурных фрагментов, в том числе времен древних римлян, вы соберете красочный исторический пазл. «Понаблюдаете» за жизнью первых будапештцев и проследите путь города благодаря понятным увлекательным рассказам.
С Будапештом на «ты»!С Будапештом на «ты»!С Будапештом на «ты»!
скидка10%
€150
135 за экскурсию
4 часа
14 отзывов
История, архитектура и главные достопримечательности венгерской столицы на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите все значимые места Будапешта и ощутите, как органично сочетаются в нем прошлое и настоящее. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и кухне, помогу по-настоящему полюбить этот величественный, уютный и дружелюбный город.
По королевскому Будапешту на автомобилеПо королевскому Будапешту на автомобилеПо королевскому Будапешту на автомобиле
150 за экскурсию
4 часа
59 отзывов
Познакомиться с городом через легенды, почти детективные истории, лучшие ракурсы и яркие детали
Историю нарядной столицы, объединившей Буду и Пешт, я помогу прочитать, как книгу в двух самобытных и совершенно разных томах. Вы познакомитесь с главными памятниками по обе стороны Дуная, услышите легенды об атлантах, львах и драконах, загадаете желание в мистических местах и оцените венгерское кофеварение.
Его величество ПештЕго величество ПештЕго величество Пешт
78 за экскурсию
2.5 часа
37 отзывов
Узнать об истории, архитектуре и традициях венгров на насыщенной обзорной прогулке
Экскурсия посвящена восточному, левому берегу столицы — Пешту. Здесь за каждым поворотом вас ждут архитектурные сокровища и исторические сюжеты. Вы исследуете внешнее и внутреннее убранство базилики Св. Иштвана, полюбуетесь видами Дуная и великолепными мостами с набережной, рассмотрите главные памятники, поближе познакомитесь с менталитетом венгров и, конечно, узнаете самое главное о роскошном Парламенте Будапешта.
Будапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяров
170 за экскурсию
4 часа
121 отзыв
Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц. Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров. Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии. Я покажу вам город таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Будапешт — Вена: поездка в столицу АвстрииБудапешт — Вена: поездка в столицу АвстрииБудапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
60 за человека
12 часов
61 отзыв
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Три часа по комфортной дороге перенесут вас из Будапешта в Вену. С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием. Проедете по бульварному кольцу Рингштрассе, «собравшему» Парламент, Ратушу, оперу и университет. Восхититесь фасадами и парками Бельведера и Хофбурга, погуляете по главным улицам и сможете заглянуть на чашечку знаменитого кофе. Все главные места Вены и рассказы об их истории и архитектуре помогут вам узнать и прочувствовать блеск имперской столицы.
Альтернативный БудапештАльтернативный БудапештАльтернативный Будапешт
30 за человека
3.5 часа
7 отзывов
Прогулка по местам андеграунда, неформальной молодежи и политических активистов
Со времен коммунизма Будапешт был центром альтернативной жизни Восточной Европы. Прогулка погрузит вас в прошлое и современность городского андеграунда. Вы пройдете по следам неформального искусства и узнаете о жизни 7-ого района баров и клубов. Посетите актуальные заведения и ивенты, где развивается деятельность политических активистов города: от левых и анархистов до феминисток и ЛГБТ. И в итоге за два часа откроете альтернативную культуру Будапешта за его фасадами.
Будапешт — первое свиданиеБудапешт — первое свиданиеБудапешт — первое свидание
скидка10%
€160
144 за экскурсию
3.5 часа
9 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом на автомобиле Мерседес
Вы увидите все главные достопримечательности Будапешта и услышите самые интересные факты о жизни, культуре, истории и традициях венгерского народа. Я помогу вам понять характер города и поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя!