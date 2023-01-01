Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Капля успеха - экскурсия по следам семьи Zwack

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Капля успеха - экскурсия по следам семьи Zwack
Капля успеха - экскурсия по следам семьи Zwack
Капля успеха - экскурсия по следам семьи Zwack
Капля успеха - экскурсия по следам семьи Zwack
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Думали ли вы, что промышленный туризм или посещение завода может стать настоящей встречей с прекрасным и вкусным?
На экскурсии вы пройдёте путь в несколько веков. Начиная с того, как маленькая Венгрия кормила и поила пол Европы: венгерская говядина продавалась на итальянских рынках, а венгерское вино выбирали все любители деликатесов, пшеница высокого качества экспортировалась даже до Канады.
Как в эпоху дуализма основным ключом развития Будапешта стали бесчисленные заводы и фабрики, которые производили, перерабатывали и складировали различные продукты питания. Тем более интересно, как переосмыслили функцию этих зданий и как они используются сейчас.
Возможно вы уже слышали про истинно венгерский горький бальзам Unicum или даже довелось попробовать этот неповторимый нектар. Музей готов показать свои цеха и открыть все секреты (или почти все). А в конце экскурсии ждет самое главное — дегустация, во время которой обязательно разберёмся, откуда берётся этот напиток, который считается хунгарикумом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Усулги гида
  • Входные билеты и дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: у входа в кафе Anna Cafe (Fővám tér 6)
Завершение: Pest
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 15 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.

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