4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История музея и его коллекций

Вы узнаете об основании музея в конце 19 века и постепенном расширении его впечатляющей ныне коллекции. Я коротко расскажу о князьях Эстерхази, которым принадлежит большая часть собрания музея, и архитектуре здания. В центре внимания будет галерея старых мастеров, но также я познакомлю вас с содержанием основной экспозиции, рассказав о ее главных отделениях.

Знакомство с шедеврами старых мастеров

Я расскажу захватывающую историю бронзового «Всадника», приписанного самому Леонардо да Винчи, а также покажу самую прекрасную картину великого гения, написанную, увы, не им — как это возможно, вы узнаете из моего рассказа. Познакомлю с произведениями великого Рафаэля Санти и главной гордостью коллекции — «Мадонной Эстерхази». Объясню, благодаря каким приемам «Портрет молодого человека» Джорджоне производит столь таинственное впечатление и отчего грустна королева Джентиле Беллини. Кроме того, вы услышите о невероятном обретении музеем работ Тициана и Эль Греко и венгерском аристократе, заказавшем портрет своего дяди самому Брейгелю.