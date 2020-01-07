4 отзыва оставили туристы

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Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште

Познакомиться с историей экспозиции и выдающимися работами старых мастеров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Музее изобразительных искусств
  • Заказать экскурсию

90 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Мария – Гид в Будапеште
Музей с крупнейшей коллекцией произведений зарубежной живописи в Венгрии давно стал мне вторым домом.

Поэтому я познакомлю вас с его историей 📖 и собранием не только как профессиональный искусствовед, но и как человек, которому это место по-настоящему дорого.

Вы узнаете, как в страну попало целых семь работ Эль Греко и в чем секрет притягательности портрета Джорджоне; увидите одну из последних флорентийских мадонн Рафаэля и услышите о тонкостях изображения королевы Кипра на полотне Джентиле Беллини .
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште

Что вас ожидает

История музея и его коллекций
Вы узнаете об основании музея в конце 19 века и постепенном расширении его впечатляющей ныне коллекции. Я коротко расскажу о князьях Эстерхази, которым принадлежит большая часть собрания музея, и архитектуре здания. В центре внимания будет галерея старых мастеров, но также я познакомлю вас с содержанием основной экспозиции, рассказав о ее главных отделениях.

Знакомство с шедеврами старых мастеров
Я расскажу захватывающую историю бронзового «Всадника», приписанного самому Леонардо да Винчи, а также покажу самую прекрасную картину великого гения, написанную, увы, не им — как это возможно, вы узнаете из моего рассказа. Познакомлю с произведениями великого Рафаэля Санти и главной гордостью коллекции — «Мадонной Эстерхази». Объясню, благодаря каким приемам «Портрет молодого человека» Джорджоне производит столь таинственное впечатление и отчего грустна королева Джентиле Беллини. Кроме того, вы услышите о невероятном обретении музеем работ Тициана и Эль Греко и венгерском аристократе, заказавшем портрет своего дяди самому Брейгелю.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты (около 9 евро или 2.800 HUF за билет), но по вашей просьбе я могу их приобрести заранее.

Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Музее изобразительных искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я живу в Венгрии уже почти 30 лет, работаю экскурсоводом и музейным педагогом в Венгерской национальной галерее. Буду очень рада представить нашу прекрасную коллекцию на русском языке.
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4 отзыва оставили туристы

7 января 2020
Большое спасибо Марии, это было замечательно ! Легко, интересно, с великолепным языком и глубокими познаниями. Мы просто порхали по залам). Время пролетело абсолютно незаметно. Однозначно рекомендую !
4 января 2020
Лучший гид
8 апреля 2019
Спасибо огромное Марии за ее удивительный дар рассказчика и феноменальные познани по искусствоведению. Получили невероятное удовольствие от великолепных залов, насладились работами Эль Греко, Тициана, Лукаса Кранаха, Тинторетто, Питера Брейгель. Благодаря Марии смогли не только погрузиться в созерцание талантливых работ, но и пополнили свои знания новой информацией о происхождении многих картин, исследованиях и историй приобретения произведений.
30 марта 2019
Люблю осознанный выбор, поэтому всегда пользуюсь рекомендациями близких. В этот раз, на свой страх и риск отправились в Музей Изобразительных Искусств просто забронировав экскурсию на Tripster, и знаете.. 100% попадание! Итак, Мария - удивительный гид, мастер своего дела, а её повествование невероятно интересно и познавательно, она помогла увидеть другой мир в работах старых мастеров. А как грамотна и красива речь Марии. Приходите и убедитесь сами!

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Венгерская национальная галереяВенгерская национальная галереяВенгерская национальная галерея
130 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Знакомство с шедеврами живописи и скульптуры главного художественного музея Будапешта
Приглашаю любителей искусства посетить главный художественный музей страны — Венгерскую национальную галерею, расположенную в Будайской крепости. В собрание входят шедевры живописи и скульптуры венгерских и европейских мастеров XIII — XX веков, созданные на территории Венгрии или по венгерскому заказу, а также экспонаты выставки современного искусства «Меняем шаг».

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