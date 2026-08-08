Если Буда — это монумент прошлому, то Пешт живой и парадоксальный, город, в котором история переплетается с настоящим.
Наша прогулка быстро превратится в разговор с самим городом: о его роскошной архитектуре
Наша прогулка быстро превратится в разговор с самим городом: о его роскошной архитектуре
Описание экскурсииМы пройдем по самым важным и красивым местам Пешта, увидим: площадь Кошута и величественный Парламент, памятник «Туфли на набережной Дуная», базилику святого Иштвана, площадь Иосифа Австрийского, площадь Вёрёшмарти, проспект Андрашши с его легендарной Оперой, площадь Героев и замок Вайдахуняд, купальню Сечени и зеленый Городской парк. По пути нас будут ждать десятки фонтанов, памятников, уличных скульптур и маленьких деталей, у каждой из которых своя история. Мы поговорим о Пеште, чья родословная восходит к древнеримскому форту, но настоящий облик которого сформировался в XIX веке. Вспомним времена Австро-Венгрии, трагедии XX века и то, чем живет Венгрия сегодня. Что волнует современных будапештцев? Чем они гордятся, а что предпочитают не вспоминать? Как устроен их быт, как они растят детей и отмечают праздники? И каково это — жить в стране, которая не укладывается ни в какие стандартные рамки? Вы узнаете ответы на все вопросы! Важная информация: Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Кошута
- Величественный Парламент
- Памятник «Туфли на набережной Дуная»
- Базилика святого Иштвана
- Площадь Иосифа Австрийского
- Площадь Вёрёшмарти
- Проспект Андрашши с его легендарной Оперой
- Площадь Героев
- Замок Вайдахуняд
- Купальня Сечени
- Зеленый Городской парк
- Десятки фонтанов, памятников и уличных скульптур
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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