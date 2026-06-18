Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя Эгер — барочную жемчужину Венгрии с крепостью, базиликой и легендами прошлого.



Прогуляйтесь по старинным улочкам, насладитесь атмосферой и узнайте историю героической обороны города.



А затем отправьтесь в Долину Красавиц, чтобы попробовать знаменитое вино «Бычья кровь» и другие сорта, рожденные на местных виноградниках. Эгер — идеальное сочетание истории, архитектуры и вкуса!

Ирина Емелина Ваш гид в Дебрецене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €590 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Приглашаем в Эгер — живописный город Венгрии, где история, архитектура и винная культура сливаются в единое целое. Вы прогуляетесь по уютному историческому центру, увидите Базилику Эгера, улицу Сечени и древнюю крепость. Экскурсия продолжится на площади Эстерхази и у дворца архиепископа (осмотр снаружи), где вы узнаете о религиозной и культурной жизни города. Особое место в программе занимает Долина красавиц — знаменитое винодельческое место, где вас ждёт обед и дегустация вин, включая легендарное «Бычья кровь» (Egri Bikavér). Эгер — это город, где европейское барокко встречается с венгерским темпераментом, а прогулка по его улочкам подарит не только визуальное, но и гастрономическое удовольствие. Отличный выбор для тех, кто хочет совместить культурный туризм с отдыхом и винной дегустацией.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату