Откройте для себя Эгер — барочную жемчужину Венгрии с крепостью, базиликой и легендами прошлого.
Прогуляйтесь по старинным улочкам, насладитесь атмосферой и узнайте историю героической обороны города.
А затем отправьтесь в Долину Красавиц, чтобы попробовать знаменитое вино «Бычья кровь» и другие сорта, рожденные на местных виноградниках. Эгер — идеальное сочетание истории, архитектуры и вкуса!
Прогуляйтесь по старинным улочкам, насладитесь атмосферой и узнайте историю героической обороны города.
А затем отправьтесь в Долину Красавиц, чтобы попробовать знаменитое вино «Бычья кровь» и другие сорта, рожденные на местных виноградниках. Эгер — идеальное сочетание истории, архитектуры и вкуса!
Описание экскурсииПриглашаем в Эгер — живописный город Венгрии, где история, архитектура и винная культура сливаются в единое целое. Вы прогуляетесь по уютному историческому центру, увидите Базилику Эгера, улицу Сечени и древнюю крепость. Экскурсия продолжится на площади Эстерхази и у дворца архиепископа (осмотр снаружи), где вы узнаете о религиозной и культурной жизни города. Особое место в программе занимает Долина красавиц — знаменитое винодельческое место, где вас ждёт обед и дегустация вин, включая легендарное «Бычья кровь» (Egri Bikavér). Эгер — это город, где европейское барокко встречается с венгерским темпераментом, а прогулка по его улочкам подарит не только визуальное, но и гастрономическое удовольствие. Отличный выбор для тех, кто хочет совместить культурный туризм с отдыхом и винной дегустацией.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Туристический центр Эгера
- Базилика Эгера
- Крепость и панорамы города
- Площадь Эстерхази и улица Сечени
- Долина Красавиц
Что включено
- Услуги гида, транспорт, парковки
- Транспорт и парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Дегустация и питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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€590 за экскурсию