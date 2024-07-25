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1 чел. По популярности Пешая На автобусе 14 часов Индивидуальная до 7 чел. Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно € 750 за всё до 7 чел. Пешая На автобусе 9 часов Индивидуальная до 7 чел. Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке Начало: По договоренности от € 400 за всё до 3 чел. Пешая На автобусе 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера Насладитесь уникальной пещерной купальней Демьен и барочным городом Эгер. Окунитесь в атмосферу средневековья и продегустируйте знаменитые венгерские вина Начало: По договоренности от € 320 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Дебрецена

Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Пешеходные»

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