14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
€750 за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия
Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке
Начало: По договоренности
26 июля в 09:00
27 июля в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
Насладитесь уникальной пещерной купальней Демьен и барочным городом Эгер. Окунитесь в атмосферу средневековья и продегустируйте знаменитые венгерские вина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Пешеходные»
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