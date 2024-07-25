14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
«С обзорной площадке полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
€750 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эгерсалок и Эгер с дегустацией вин
Посетите Эгерсалок с его уникальными термальными источниками и Эгер, знаменитый своими винами и барочной архитектурой. Насладитесь обедом и дегустацией вин
Начало: По договоренности
26 июля в 09:00
27 июля в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия
Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке
Начало: По договоренности
«Главное сокровище города — крепостная лечебная купальня, одна из самых красивых в Венгрии»
26 июля в 09:00
27 июля в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дебрецене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дебрецену в июле 2024
Сейчас в Дебрецене в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 750.
Изучение достопримечательностей города Дебрецена нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дебрецене много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке