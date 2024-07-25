Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Дебрецене на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 14 часов Индивидуальная до 7 чел. Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции Начало: По договоренности с туристами «С обзорной площадке полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб» Расписание: ежедневно € 750 за всё до 7 чел. 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия в Эгерсалок и Эгер с дегустацией вин Посетите Эгерсалок с его уникальными термальными источниками и Эгер, знаменитый своими винами и барочной архитектурой. Насладитесь обедом и дегустацией вин Начало: По договоренности от € 320 за всё до 3 чел. Пешая На автобусе 9 часов Индивидуальная до 7 чел. Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке Начало: По договоренности «Главное сокровище города — крепостная лечебная купальня, одна из самых красивых в Венгрии» от € 400 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Дебрецена

Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дебрецене Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Дебрецену в июле 2024 Сейчас в Дебрецене в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 750.

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