Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Будапешт из Хевиза

Гид S.
Гид S. – Гид из Хевиза
Будапешт из Хевиза
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €199 за человека

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Будапешт из Хевиза
Вечная тяга к путешествиям — еще одно подтверждение нашей бесконечной целеустремленности к неведомому. И если ВЫ отдыхаете в Венгрии, проездом или по делам, Вам обязательно нужно побывать в Будапеште, в столице Венгрии. Посмотреть самому и убедится, по праву ли Будапешт считается самым красивым городом Европы и мира. История 📖 движется, одна эпоха сменяет другую. Здесь были и римляне, кельты и гуны, великий князь Арпад и Первый король — Святой Штефан. И благодаря Золотому Веку Империи Габсбургов мы любуемся красотой современного Будапешта. Главными символами города являются непременно здание Венгерского Парламента, Проспект Андраши называют шедевром городского планирования, самой красивейшей улицей Европы, Площадью Героев и замком Вайдахуньяди, Замковый район Буды, вместе с Королевским дворцом и Рыбацким Бастионом, величественно смотрящими на голубые воды Дуная с Замковой Горы ⛰️, и гора Геллерта с Будапештской Цитаделью, множество термальных купален и конечно же самая большая и красивая базилика города -Базилика Святого Иштвана. В ходе индивидуальной экскурсии 🧭 Вы сами решите, что Вас больше интересует и что бы Вы хотели посмотреть в первую очередь. Я покажу Вам все основные достопримечательности 🏛️ и те редкие места, которые Вы не увидите ни с одним гидом. Желаю Вам необыкновенного отдыха и незабываемых впечатлений!
Начало и место завершения
🚩 Hévíz

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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