Все экскурсии в Хевизе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хевизе – доступно 13 экскурсий на 2021 год, цены от €21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хевизе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Венгрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь