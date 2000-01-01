Все экскурсии в Хевизе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хевизе – доступно 13 экскурсий на 2021 год, цены от €21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хевизе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Венгрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
10ч
€280
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-7 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Пещера Таваш с подземным озером - это главная достопримечательность небольшого очаровательного городка...
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€270
за 1-3 чел.
Все краски Словении
Древние города Птуй и Марибор, живописные деревни и средневековые замки на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
10ч
€350
за 1-7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€240
за 1-7 чел.
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
В Тапольце находится уникальный природный источник здоровья - карстовая пещера с подземным термальным...
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
€240
за 1-7 чел.
Пейзажи Балатона
Путешествие по северному берегу Балатона
ежедневно
11ч
€60
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
Экскурсия посетит известный курорт на озере Балатон - Балатонфюред и старейший на берегах озера...
ЧТ: 08:30
Индивидуальный трансфер
2ч
€180
за 1 чел.
ежедневно
4ч
€96
за 1 чел.
10ч
€199
за 1 чел.
3ч
€106
за 1 чел.
1ч
€21
за 1 чел.
4ч
€106
за 1 чел.