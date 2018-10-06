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Экскурсии в Хевизе

Найдено 5 экскурсий в Хевизе на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€580 за всё до 3 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€300 за всё до 3 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€550 за всё до 3 чел.
(Из Хевиза) Балатон: путешествие в край легенд, историй и природы
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
(Из Хевиза) Балатон: путешествие в край легенд, историй и природы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€400 за всё до 3 чел.
Однодневная поездка из Будапешта в Хевиз и обратно (в Хевизе 6 ч)
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневная поездка из Будапешта в Хевиз и обратно (в Хевизе 6 ч)
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
€330 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
Экскурсия в Дьёр и Братиславу (из Хевиза)
Качественная экскурсия, отличный гид Александр.
Больше часа свободного времени в Дьёре показалось многовато. С точки зрения туриста целесообразнее это лишнее время провести в Братиславе, либо банально вернуться немного пораньше в отель
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A
Экскурсия в Любляну и на озеро Блед (из Хевиза)
Хотелось бы, чтобы экскурсия включала и посещение Бледского замка
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Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу

Самые популярные экскурсии в Хевизе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Экскурсия из Хевиза в Будапешт;
  2. Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет;
  3. Кёсег - Шопрон - Фертёд;
  4. (Из Хевиза) Балатон: путешествие в край легенд, историй и природы;
  5. Однодневная поездка из Будапешта в Хевиз и обратно (в Хевизе 6 ч).
Сколько стоит экскурсия по Хевизу в августе 2026
Сейчас в Хевизе можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 580.
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