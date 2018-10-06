A Artem

Экскурсия в Дьёр и Братиславу (из Хевиза)

Качественная экскурсия, отличный гид Александр.

Больше часа свободного времени в Дьёре показалось многовато. С точки зрения туриста целесообразнее это лишнее время провести в Братиславе, либо банально вернуться немного пораньше в отель