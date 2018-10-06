Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
(Из Хевиза) Балатон: путешествие в край легенд, историй и природы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневная поездка из Будапешта в Хевиз и обратно (в Хевизе 6 ч)
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
€330 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Экскурсия в Дьёр и Братиславу (из Хевиза)
Качественная экскурсия, отличный гид Александр.
Больше часа свободного времени в Дьёре показалось многовато. С точки зрения туриста целесообразнее это лишнее время провести в Братиславе, либо банально вернуться немного пораньше в отель
Больше часа свободного времени в Дьёре показалось многовато. С точки зрения туриста целесообразнее это лишнее время провести в Братиславе, либо банально вернуться немного пораньше в отель
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A
Экскурсия в Любляну и на озеро Блед (из Хевиза)
Хотелось бы, чтобы экскурсия включала и посещение Бледского замка
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Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу
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Сколько стоит экскурсия по Хевизу в августе 2026
Сейчас в Хевизе можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 580.
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