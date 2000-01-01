Экскурсии Хевиза

Все экскурсии в Хевизе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хевизе – доступно 13 экскурсий на 2021 год, цены от €21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хевизе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Венгрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Индивидуальная экскурсия
10ч
280
за 1-7 чел.
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
ежедневно
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-7 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Пещера Таваш с подземным озером - это главная достопримечательность небольшого очаровательного городка...
ежедневно
Все краски Словении
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-3 чел.
Все краски Словении
Древние города Птуй и Марибор, живописные деревни и средневековые замки на авто-пешеходной экскурсии
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Индивидуальная экскурсия
10ч
350
за 1-7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии
ежедневно
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-7 чел.
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
В Тапольце находится уникальный природный источник здоровья - карстовая пещера с подземным термальным...
ежедневно
Пейзажи Балатона
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-7 чел.
Пейзажи Балатона
Путешествие по северному берегу Балатона
ежедневно
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
11ч
60
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
Экскурсия посетит известный курорт на озере Балатон - Балатонфюред и старейший на берегах озера...
ЧТ: 08:30
Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
Индивидуальный трансфер
180
за 1 чел.
Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
ежедневно
Северное побережье Балатона
96
за 1 чел.
Северное побережье Балатона
Будапешт из Хевиза
10ч
199
за 1 чел.
Будапешт из Хевиза
Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа
106
за 1 чел.
Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа
Кестхей
21
за 1 чел.
Кестхей
Веспрым и мануфактура фарфора Херенд
106
за 1 чел.
Веспрым и мануфактура фарфора Херенд
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