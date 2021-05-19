Всё о Мишкольц

Полезная информация о Мишкольц

Что нужно знать о Мишкольц: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мишкольц
00:0128
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаМишкольц
По-английскиMiskolc
Столица регионаМишкольц является столицей региона
Население города172 637 чел.
АэропортМишкольц MCQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота141 м. от уровня моря

Где находится Мишкольц на карте