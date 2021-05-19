Всё о Ньиредьхазе

Полезная информация о Ньиредьхазе

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Местное время в Ньиредьхазе
05:4937
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаНьиредьхаза
По-английскиNyiregyhaza
Столица регионаНьиредьхаза является столицей региона
Население города116 298 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота111 м. от уровня моря

Где находится Ньиредьхаза на карте

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