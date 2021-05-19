Полезная информация о Ньиредьхазе
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Местное время в Ньиредьхазе
05:4937
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Ньиредьхаза
|По-английски
|Nyiregyhaza
|Столица региона
|Ньиредьхаза является столицей региона
|Население города
|116 298 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|111 м. от уровня моря