Полезная информация о Печ
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Местное время в Печ
21:0921
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Печ
|По-английски
|Pecs
|Столица региона
|Печ является столицей региона
|Население города
|156 649 чел.
|Аэропорт
|Pecs Pogany PEV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|127 м. от уровня моря