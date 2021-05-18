Полезная информация о Печ

Что нужно знать о Печ: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Печ
21:0921
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаПеч
По-английскиPecs
Столица регионаПеч является столицей региона
Население города156 649 чел.
АэропортPecs Pogany PEV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота127 м. от уровня моря

Где находится Печ на карте

Поиск и сравнение цен на туры