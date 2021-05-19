Всё о Дьенбьенфу

Полезная информация о Дьенбьенфу

Что нужно знать о Дьенбьенфу: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Дьенбьенфу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дьенбьенфу
02:0927
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаДьенбьенфу
По-английскиDien Bien Phu
Столица регионаДьенбьенфу является столицей региона
Население города40 282 чел.
АэропортДьенбьенфу DIN
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота485 м. от уровня моря

Где находится Дьенбьенфу на карте

Дьенбьенфу фото города
Дьенбьенфу

Когда лучше лететь в Дьенбьенфу

Расписание авиа-рейсов