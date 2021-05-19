Всё о Донгхое

Полезная информация о Донгхое

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Местное время в Донгхое
05:0134
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаДонгхой
По-английскиDong Hoi
Столица регионаДонгхой является столицей региона
Население города31 040 чел.
АэропортДонгхой VDH
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Донгхой на карте

Донгхой фото города
Донгхой

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