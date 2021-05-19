Полезная информация о Донгхое
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Местное время в Донгхое
05:0134
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Донгхой
|По-английски
|Dong Hoi
|Столица региона
|Донгхой является столицей региона
|Население города
|31 040 чел.
|Аэропорт
|Донгхой VDH
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Донгхой на карте
Донгхой