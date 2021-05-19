Всё о Халонге

Полезная информация о Халонге

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Местное время в Халонге
12:4425
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХалонг
По-английскиHa Long
Столица регионаХалонг является столицей региона
Население города148 066 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Халонг на карте

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