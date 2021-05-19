Полезная информация о Хатини

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Местное время в Хатини
12:4431
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХатинь
По-английскиHa Tinh
Столица регионаХатинь является столицей региона
Население города27 728 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Хатинь на карте

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