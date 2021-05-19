Полезная информация о Хатини
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Местное время в Хатини
12:4431
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Хатинь
|По-английски
|Ha Tinh
|Столица региона
|Хатинь является столицей региона
|Население города
|27 728 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря