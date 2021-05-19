Полезная информация о Камау

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Местное время в Камау
03:0917
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаКамау
По-английскиCa Mau
Столица регионаКамау является столицей региона
Население города111 894 чел.
АэропортКамау CAH
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Камау на карте

Камау фото города
Камау

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