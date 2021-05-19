Всё о Куангнгае

Полезная информация о Куангнгае

Что нужно знать о Куангнгае: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куангнгае
05:0148
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаКуангнгай
По-английскиQuang Ngai
Столица регионаКуангнгай является столицей региона
Население города32 992 чел.
АэропортКванг-Нгаи XNG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Куангнгай на карте