Полезная информация о Куангнгае
Что нужно знать о Куангнгае: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куангнгае
05:0148
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Куангнгай
|По-английски
|Quang Ngai
|Столица региона
|Куангнгай является столицей региона
|Население города
|32 992 чел.
|Аэропорт
|Кванг-Нгаи XNG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря