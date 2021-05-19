Полезная информация о Куинён

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Местное время в Куинён
05:0154
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаКуинён
По-английскиQui Nhon
Столица регионаКуинён является столицей региона
Население города210 338 чел.
АэропортФукат UIH
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота7 м. от уровня моря

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Куинён

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