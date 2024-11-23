Путешествие в Дананг с самого начала станет необычным: вы отправитесь в третий по величине город Вьетнама на вип-автобусе с бесплатным Интернетом, телевизорами и пледами, а по прибытии полностью окунётесь в развлекательную программу экскурсии в местном «Диснейленде».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тураРазвлекательная программа По прибытию в Дананг вы на канатной дороге отправитесь к развлекательному комплексу Бана Хиллз — это местный Диснейленд, расположенный в горах. Здесь же вас ждёт главный символ города — Золотой мост: отсюда открываются панорамные виды на горы, где можно сделать потрясающие фотографии. Территория парка огромная, но у нас будет достаточно времени для посещения самых популярных локаций. А ещё мы прокатимся на аттракционах! Что ещё вы увидите?
- Винный погреб.
- Сад цветов.
- Французский квартал.
• Буддистские пагоды. У вас также будет возможность позавтракать и пообедать во время экскурсии. Важная информация:
- Возьмите с собой деньги на питание.
- Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Экскурсия проводится ежедневно. <br>Точное время выезда можно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Развлекательный комплекс Бана Хиллз
- Золотой мост
- Винный погреб
- Сад цветов
- Французский квартал
- Буддистские пагоды
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Междугородний вип-автобус с Интернетом, пледами и телевизорами
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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