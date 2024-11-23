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Путешествие в Дананг с самого начала станет необычным: вы отправитесь в третий по величине город Вьетнама на вип-автобусе с бесплатным Интернетом, телевизорами и пледами, а по прибытии полностью окунётесь в развлекательную программу экскурсии в местном «‎Диснейленде».