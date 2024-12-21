2 дня
Своей компанией в Далат: первозданная природа и самобытная архитектура горного Вьетнама
Выпить ароматного кофе, прокатиться на электросанях и погулять по тематическому парку
Начало: Ваш отель в Нячанге, точное время - по договорённо...
21 дек в 10:00
11 янв в 10:00
$690 за всё до 6 чел.
2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$390 за человека
4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
7 янв в 08:00
14 янв в 08:00
$770 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Выездные»
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