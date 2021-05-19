Полезная информация о Плейку
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Местное время в Плейку
02:0958
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Плейку
|По-английски
|Pleiku
|Столица региона
|Плейку является столицей региона
|Население города
|114 225 чел.
|Аэропорт
|Плейку PXU
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|760 м. от уровня моря
Где находится Плейку на карте
Плейку