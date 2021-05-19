Полезная информация о Плейку

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Местное время в Плейку
02:0958
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаПлейку
По-английскиPleiku
Столица регионаПлейку является столицей региона
Население города114 225 чел.
АэропортПлейку PXU
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота760 м. от уровня моря

Где находится Плейку на карте

Плейку фото города
Плейку

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