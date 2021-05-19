Полезная информация о Ратьзе

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Местное время в Ратьзе
02:1004
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаРатьзя
По-английскиRach Gia
Столица регионаРатьзя является столицей региона
Население города228 356 чел.
АэропортРатьзя VKG
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Ратьзя на карте

Ратьзя фото города
Ратьзя

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