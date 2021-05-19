Полезная информация о Ратьзе
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Местное время в Ратьзе
02:1004
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Ратьзя
|По-английски
|Rach Gia
|Столица региона
|Ратьзя является столицей региона
|Население города
|228 356 чел.
|Аэропорт
|Ратьзя VKG
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Ратьзя на карте
Ратьзя