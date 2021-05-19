Полезная информация о Шокчанге
Что нужно знать о Шокчанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шокчанге
02:1010
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Шокчанг
|По-английски
|Soc Trang
|Столица региона
|Шокчанг является столицей региона
|Население города
|114 453 чел.
|Аэропорт
|Сок-Транг SOA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря