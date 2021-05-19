Всё о Шокчанге

Полезная информация о Шокчанге

Что нужно знать о Шокчанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шокчанге
02:1010
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаШокчанг
По-английскиSoc Trang
Столица регионаШокчанг является столицей региона
Население города114 453 чел.
АэропортСок-Транг SOA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Шокчанг на карте