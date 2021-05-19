Полезная информация о Сон-Ле
Что нужно знать о Сон-Ле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сон-Ле
05:0206
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Сон-Ла
|По-английски
|Son La
|Столица региона
|Сон-Ла является столицей региона
|Население города
|19 054 чел.
|Аэропорт
|Na-San SQH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|608 м. от уровня моря