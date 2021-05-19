Полезная информация о Сон-Ле

Что нужно знать о Сон-Ле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сон-Ле
05:0206
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаСон-Ла
По-английскиSon La
Столица регионаСон-Ла является столицей региона
Население города19 054 чел.
АэропортNa-San SQH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота608 м. от уровня моря

Где находится Сон-Ла на карте