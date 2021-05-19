Полезная информация о Туихое
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Местное время в Туихое
02:1016
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Туихоа
|По-английски
|Tuy Hoa
|Столица региона
|Туихоа является столицей региона
|Население города
|69 596 чел.
|Аэропорт
|Туихоа TBB
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Туихоа на карте
Туихоа