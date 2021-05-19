Полезная информация о Туихое

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Местное время в Туихое
02:1016
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаТуихоа
По-английскиTuy Hoa
Столица регионаТуихоа является столицей региона
Население города69 596 чел.
АэропортТуихоа TBB
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Туихоа на карте

Туихоа фото города
Туихоа

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