Полезная информация о Мандевиле
Что нужно знать о Мандевиле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мандевиле
14:1034
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇲 Ямайка
|Название города
|Мандевиль
|По-английски
|Mandeville
|Столица региона
|Мандевиль является столицей региона
|Население города
|47 115 чел.
|Аэропорт
|Marlboro MVJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Jamaica
|Средняя высота
|609 м. от уровня моря