Полезная информация о Ямайке

Что нужно знать о Ямайке: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, а так же какое количество людей в стране