Полезная информация о Ямайке
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Флаг Ямайки
|Название
|Ямайка
|По-английски
|Jamaica
|Столица
|Кингстон
|Статья о стране
|Статья о Ямайке
|Города
|Список городов
|Фотографии
|23 фото
|Валюта
|jmd
|Площадь
|10 990 км²
|Население
|2 723 000 чел.
|Телефонный код
|+1 876
|Код ISO
|JM
|Основной домен
|.JM
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