Всё о Ямайке

Полезная информация о Ямайке

Что нужно знать о Ямайке: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, а так же какое количество людей в стране
Флаг Ямайки
Флаг Ямайки
НазваниеЯмайка
По-английскиJamaica
СтолицаКингстон
Статья о странеСтатья о Ямайке
ГородаСписок городов
Фотографии23 фото
Валютаjmd
Площадь10 990 км²
Население2 723 000 чел.
Телефонный код+1 876
Код ISOJM
Основной домен.JM

Подробная статья

Ямайка
Ямайка — всё, что нужно знать туристу о Ямайке для отдыха, о визах, ценах и интересных местах
Самые красивые места и главные достопримечательности Ямайки! Фото и видео, описания - где стоит побывать на Ямайке, куда и когда поехать отдыхать. Рассказываем в интересной статье о стране, её курортах, городах, визе, кухне, праздниках, народе и Карибском море

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Фосфорная лагуна Ямайки
Ямайка
Ямайка
Ямайка
Ямайка
Ямайка
Ямайка
Ямайка
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